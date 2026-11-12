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Nvidia Yönetim Kurulu Jensen Huang'ı Görevden Almaya Hazırlanıyor: Hisseler Yüzde 7'den Fazla Düştü

Nvidia Yönetim Kurulu Jensen Huang'ı Görevden Almaya Hazırlanıyor: Hisseler Yüzde 7'den Fazla Düştü

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:28
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Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre Nvidia yönetim kurulu, CEO ve kurucu Jensen Huang'ı görevden almaya hazırlanıyor. Kurulun Huang'ın geleceğini belirlemek için en erken çarşamba günü toplanabileceği yazıldı. Haberin ardından Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde sert düştü.

Kaynak: Wall Street Journal, CBS News, ABC News

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Journal'a göre kurul, Huang'ın geleceğini belirlemek için en erken çarşamba günü toplanabilir.

Journal'a göre kurul, Huang'ın geleceğini belirlemek için en erken çarşamba günü toplanabilir.

Habere göre kurulun gündeminde, Huang'ın iki ayrı ilişki iddiası var. Bunlardan biri, ABD istihbaratının Çin adına çalıştığını değerlendirdiği Alice Huang ile yaşanan yakın ilişki. Alice Huang'ın Jensen Huang ile akrabalığı yok. Huang, bu ilişkiyi geçen hafta sonu çalışanlara gönderdiği e-postayla kabul etmiş, 'Eşime sadık kalmadım' diyerek ailesinden ve şirketten özür dilemişti.

Nvidia yönetim kurulu pazar günü, Huang'ın yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olup olmadığını incelemek üzere bağımsız bir soruşturma başlatmıştı. Kurul o açıklamada 'Jensen'e ve liderlik ekibine güven duyuyoruz' demiş, ulusal güvenliğin ya da şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden görmediğini de eklemişti. Bloomberg'in aktardığına göre şirket, olası halefleri belirlemek için dışarıdan bir firmayla çalışıyor. Analist Patrick Moorhead ise Huang'ın görevden ayrılma riskini yüksek buluyor ve Nvidia'nın planlanmış bir halefi bulunmadığını söylüyor.

CBS News'e konuşan iki kaynak da kurulun Huang'ı kısa süre içinde görevden almaya hazırlandığını doğruladı. Aynı kaynaklara göre Trump yönetimi de durumdan haberdar. ABC News ise Journal'ın haberini bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.

Haber sonrası Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 7 ile 8'in üzerinde değer kaybetti.

Haber sonrası Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 7 ile 8'in üzerinde değer kaybetti.

Marketscreener'ın aktardığına göre hisseler mesai sonrası işlemlerde yüzde 7,4 düşerek 160,95 dolara geriledi. CBS News ise kaybın yüzde 8'i aştığını ve günlerdir süren satış dalgasının derinleştiğini yazdı.

Analistlerin değerlendirmeleri ayrışıyor. Baird hisse notunu 'Nötr'e düşürdü. Raymond James ise 'Güçlü Al' notunu korudu ve Nvidia'nın yalnızca CEO'sundan ibaret olmadığını savundu. Skandalın, Nvidia'nın Anthropic'e yapmayı planladığı 10 milyar dolara kadar yatırımı da etkileyebileceği konuşuluyor.

Şirketin başı hukuki cephede de dertte. Nvidia aleyhine, Huang'ın iddia edilen casusla ilişkisini yatırımcılardan sakladığı gerekçesiyle bir menkul kıymet davası açıldı. İki kolluk kaynağı CBS News'e, Adalet Bakanlığı'nın Alice Huang'ın daha önce yöneticilik yaptığı Megaspeed'i, ileri yapay zeka çiplerine uygulanan ihracat kısıtlamalarını ihlal etmiş olabileceği gerekçesiyle incelediğini söyledi. Nvidia, yasa dışı çip transferlerine karıştığını reddediyor.

New York Times ise Huang'ın şirketteki üst düzey bir yöneticiyle de ilişki yaşadığını öne sürdü.

New York Times ise Huang'ın şirketteki üst düzey bir yöneticiyle de ilişki yaşadığını öne sürdü.

New York Times'ın iddiasına göre Huang ile kendisine bağlı çalışan bu yönetici, mart ayındaki bir şirket konferansı sırasında bir otelde görüntülendi. Gazete söz konusu görüntüyü kendisinin görmediğini belirtti. ABC News de iddiayı bağımsız olarak doğrulayamadığını duyurdu.

Siyaset cephesi de hareketli. ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü Huang'a 'çok kaliteli bir insan' dedi. FBI'ın Huang'la ilgili ayrı bir konuyu incelediğini söyleyen Trump'a göre Huang, kadının casus olduğundan haberi olmadığını kendisine anlattı. Çin Dışişleri Bakanlığı ise casusluk anlatısını asılsız ve iftira diye niteledi.

Kongre'deki Cumhuriyetçi komite başkanları, Huang'dan 18 Kasım'da kapalı oturumda bilgi vermesini istedi. Temsilci Brian Mast, gerekirse Huang'a celp çıkarmaya hazır olduğunu söyledi. Kurulun vereceği karar ile kapalı oturumun sonucu, Nvidia'nın önümüzdeki günlerde nasıl bir liderlikle ilerleyeceğini belirleyecek gibi görünüyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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