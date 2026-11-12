Nvidia Yönetim Kurulu Jensen Huang'ı Görevden Almaya Hazırlanıyor: Hisseler Yüzde 7'den Fazla Düştü

Habere göre kurulun gündeminde, Huang'ın iki ayrı ilişki iddiası var. Bunlardan biri, ABD istihbaratının Çin adına çalıştığını değerlendirdiği Alice Huang ile yaşanan yakın ilişki. Alice Huang'ın Jensen Huang ile akrabalığı yok. Huang, bu ilişkiyi geçen hafta sonu çalışanlara gönderdiği e-postayla kabul etmiş, 'Eşime sadık kalmadım' diyerek ailesinden ve şirketten özür dilemişti.

Nvidia yönetim kurulu pazar günü, Huang'ın yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olup olmadığını incelemek üzere bağımsız bir soruşturma başlatmıştı. Kurul o açıklamada 'Jensen'e ve liderlik ekibine güven duyuyoruz' demiş, ulusal güvenliğin ya da şirket sırlarının tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden görmediğini de eklemişti. Bloomberg'in aktardığına göre şirket, olası halefleri belirlemek için dışarıdan bir firmayla çalışıyor. Analist Patrick Moorhead ise Huang'ın görevden ayrılma riskini yüksek buluyor ve Nvidia'nın planlanmış bir halefi bulunmadığını söylüyor.

CBS News'e konuşan iki kaynak da kurulun Huang'ı kısa süre içinde görevden almaya hazırlandığını doğruladı. Aynı kaynaklara göre Trump yönetimi de durumdan haberdar. ABC News ise Journal'ın haberini bağımsız olarak doğrulayamadığını belirtti.