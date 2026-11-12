Nvidia Yönetim Kurulu Jensen Huang'ı Görevden Almaya Hazırlanıyor: Hisseler Yüzde 7'den Fazla Düştü
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Wall Street Journal'ın isimsiz kaynaklara dayandırdığı habere göre Nvidia yönetim kurulu, CEO ve kurucu Jensen Huang'ı görevden almaya hazırlanıyor. Kurulun Huang'ın geleceğini belirlemek için en erken çarşamba günü toplanabileceği yazıldı. Haberin ardından Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde sert düştü.
Kaynak: Wall Street Journal, CBS News, ABC News
Journal'a göre kurul, Huang'ın geleceğini belirlemek için en erken çarşamba günü toplanabilir.
Haber sonrası Nvidia hisseleri mesai sonrası işlemlerde yüzde 7 ile 8'in üzerinde değer kaybetti.
New York Times ise Huang'ın şirketteki üst düzey bir yöneticiyle de ilişki yaşadığını öne sürdü.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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