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Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu Nedir? Nine Perfect Strangers Oyuncuları ve Detaylar

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu Nedir? Nine Perfect Strangers Oyuncuları ve Detaylar

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
15.05.2025 - 17:34

Nicole Kidman'ın canlandırdığı Masha'nın işlettiği özel bir sağlık ve bakım merkezinde karşılaşan ve hayatlarını düzene sokmak isteyen 9 yabancının hikayesine odaklanan Nine Perfect Strangers'ın ilk sezonu 2021'de yayınlanmıştı. İkinci sezon kadrosuna Aras Aydın'ın dahil olduğu dizi ülkemizde büyük ilgi gördü. 

Nine Perfect Strangers konusu, oyuncu kadrosu ve tüm detaylar içeriğimizde...

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Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu

Dizide dokuz yabancı, içsel huzur, iyileşme ve dönüşüm arayışıyla uzak, lüks bir sağlıklı yaşam merkezine geliyor. Burayı işleten gizemli ve karizmatik lider Masha (Nicole Kidman), alışılmışın dışında yöntemler kullanıyor. Başta masum görünen bu terapiler, zamanla sınırları zorlayan, psikolojik ve duygusal olarak derin etkiler bırakan deneyimlere dönüşüyor.

Masha'nın uyguladığı tedavi yöntemleri ve katılımcıların kişisel travmaları ortaya çıktıkça, grup içindeki dinamikler gerilimli bir hal alıyor. Katılımcılar hem kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor hem de Masha’nın gerçek niyetini sorgulamaya başlıyor.

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Oyuncu Kadrosu

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Oyuncu Kadrosu

Dizinin birinci sezon kadrosunda Nicole Kidman, Michael Shannon, Asher Keddie, Grace Van Patten, Luke Evans, Samara Weaving, Melvin Gregg, Bobby Cannavale, Tiffany Boone ve Manny Jacinto yer alıyordu. 

Nine Perfect Strangers'ın ikinci sezonunda Nicole Kidman'a Henry Golding, Christine Baranski, Annie Murphy, Murray Bartlett, Dolly de Leon, Maisie Richardson-Sellers, King Princess, Aras Aydın, Lucas Englander, Mark Strong ve Lena Olin gibi isimler eşlik ediyor.

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Bölümler ve Sezonlar

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Bölümler ve Sezonlar

Dizinin ilk sezonu 2021 yılında yayınlandı ve sezonda 8 bölüm yer aldı. 

Nine Perfect Strangers İkinci Sezonu Ne Zaman?

Dizinin ikinci sezonu Türkiye'de 22 Mayıs 2025'te yayınlanacak ve bölümler 3 Temmuz'a kadar her hafta yayınlanacak.

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Yayın Platformu ve Yayın Takvimi

Nine Perfect Strangers Amerika'da Hulu platformu üzerinden yayınlanıyor. Türkiye'de ise dizi Amazon Prime üzerinden izlenilebilir.

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Eleştiri ve Ödüller

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Eleştiri ve Ödüller

Dizinin IMDb puanı 7.0 ve izleyicilerden genelde olumlu yorumlar alıyor. Pek çok ödül töreninde adaylığı bulunan dizi NAACP Image Ödülleri'nde TV Filmi, Sınırlı Dizi veya Dramatik Özel Programda En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu (Regina Hall) Ödülü'nü kazandı.

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Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Son Haberler

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Son Haberler

Nine Perfect Strangers'la ilgili son haberlerde dizinin yenilenen oyuncu kadrosu ve fragmanına dair detaylar yer alıyor. Ülkemizden Aras Aydın'ın dahil olması sebebiyle de dizi gündemimizde yer almaya başladı.

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Benzeri Diziler

Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Benzeri Diziler

Nine Perfect Strangers'a benzer diziler arasında The White Lotus, Maniac, The Retreat/Wellmania, Big Little Lies, The OA ve Severance dizileri örnek gösterilebilir.

Nine Perfect Strangers İkinci Sezon Fragmanı:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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