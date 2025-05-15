Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu Nedir? Nine Perfect Strangers Oyuncuları ve Detaylar

Dizide dokuz yabancı, içsel huzur, iyileşme ve dönüşüm arayışıyla uzak, lüks bir sağlıklı yaşam merkezine geliyor. Burayı işleten gizemli ve karizmatik lider Masha (Nicole Kidman), alışılmışın dışında yöntemler kullanıyor. Başta masum görünen bu terapiler, zamanla sınırları zorlayan, psikolojik ve duygusal olarak derin etkiler bırakan deneyimlere dönüşüyor.

Masha'nın uyguladığı tedavi yöntemleri ve katılımcıların kişisel travmaları ortaya çıktıkça, grup içindeki dinamikler gerilimli bir hal alıyor. Katılımcılar hem kendi geçmişleriyle yüzleşmek zorunda kalıyor hem de Masha’nın gerçek niyetini sorgulamaya başlıyor.