Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu Nedir? Nine Perfect Strangers Oyuncuları ve Detaylar
Nicole Kidman'ın canlandırdığı Masha'nın işlettiği özel bir sağlık ve bakım merkezinde karşılaşan ve hayatlarını düzene sokmak isteyen 9 yabancının hikayesine odaklanan Nine Perfect Strangers'ın ilk sezonu 2021'de yayınlanmıştı. İkinci sezon kadrosuna Aras Aydın'ın dahil olduğu dizi ülkemizde büyük ilgi gördü.
Nine Perfect Strangers konusu, oyuncu kadrosu ve tüm detaylar içeriğimizde...
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Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Konusu
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Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Oyuncu Kadrosu
Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Bölümler ve Sezonlar
Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Yayın Platformu ve Yayın Takvimi
Nine Perfect Strangers (Dokuz Kusursuz Yabancı) Eleştiri ve Ödüller
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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