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Nilperi Şahinkaya'nın Çizgi Filmden Çıkmış da Gelmiş Gibi Kombiniyle Verdiği Pozları Dikkat Çekti

Nilperi Şahinkaya'nın Çizgi Filmden Çıkmış da Gelmiş Gibi Kombiniyle Verdiği Pozları Dikkat Çekti

Damla Şimşek
Damla Şimşek - Onedio Üyesi
26.01.2024 - 18:24

Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar görenlere adeta çizgi film karakterlerini anımsattı. Hadi gelin, ünlü oyuncunun bu pozlarına birlikte bakalım.

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Nilperi Şahinkaya, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisi ile kariyerine başlayan ve Öyle bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza girmiş bir isim.

Nilperi Şahinkaya, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisi ile kariyerine başlayan ve Öyle bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza girmiş bir isim.

Şahinkaya magazin dünyasında sosyal medya paylaşımları, dikkat çekici tavırları ve giyim tarzıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Şahinkaya magazin dünyasında sosyal medya paylaşımları, dikkat çekici tavırları ve giyim tarzıyla magazin gündeminde yer alıyor.

Hem oyunculuğu hem güzelliği ile çok beğenilen ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken ünlü isim, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine gitmişti.

Hem oyunculuğu hem güzelliği ile çok beğenilen ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken ünlü isim, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine gitmişti.

Tercihini sarıdan yana kullanan Şahinkaya, yeni imajıyla yine oldukça beğeni toplamayı başarmıştı...

Tercihini sarıdan yana kullanan Şahinkaya, yeni imajıyla yine oldukça beğeni toplamayı başarmıştı...

Son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla dikkat çekti.

Son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla dikkat çekti.
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Bu pozlarının altına "Gidiyorum buralardan şirinler köyüne gidiyorum köyün kötü kadını olucam" notunu düştü.

Bu pozlarının altına "Gidiyorum buralardan şirinler köyüne gidiyorum köyün kötü kadını olucam" notunu düştü.

Gerçekten de Nilperi Şahinkaya'nın çizgi filmden çıkmış da gelmiş gibi bir havası var.😂 Peki sizce güzel oyuncunun kombini çizgi film karakterlerini andırıyor mu?

Gerçekten de Nilperi Şahinkaya'nın çizgi filmden çıkmış da gelmiş gibi bir havası var.😂 Peki sizce güzel oyuncunun kombini çizgi film karakterlerini andırıyor mu?

Şahinkaya, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

Şahinkaya, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede büyük bir ilgi gördü.

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1. Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyleydi...👇

1. Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyleydi...👇
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5. "Nilperi sen çok tatlısın ve o renkler harika. Sen kötü bir kadın değilsin."

5. "Nilperi sen çok tatlısın ve o renkler harika. Sen kötü bir kadın değilsin."

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