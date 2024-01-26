Nilperi Şahinkaya'nın Çizgi Filmden Çıkmış da Gelmiş Gibi Kombiniyle Verdiği Pozları Dikkat Çekti
Nilperi Şahinkaya'nın Çizgi Filmden Çıkmış da Gelmiş Gibi Kombiniyle Verdiği Pozları Dikkat Çekti
Başarılı oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaştığı fotoğraflar görenlere adeta çizgi film karakterlerini anımsattı. Hadi gelin, ünlü oyuncunun bu pozlarına birlikte bakalım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Nilperi Şahinkaya, ilk olarak Deniz Yıldızı dizisi ile kariyerine başlayan ve Öyle bir Geçer Zaman ki ile hayatımıza girmiş bir isim.
Şahinkaya magazin dünyasında sosyal medya paylaşımları, dikkat çekici tavırları ve giyim tarzıyla magazin gündeminde yer alıyor.
Hem oyunculuğu hem güzelliği ile çok beğenilen ve kızıl saçlarıyla dikkat çeken ünlü isim, hatırlarsanız geçtiğimiz haftalarda imaj değişikliğine gitmişti.
Tercihini sarıdan yana kullanan Şahinkaya, yeni imajıyla yine oldukça beğeni toplamayı başarmıştı...
Son olarak güzel oyuncu Nilperi Şahinkaya, sosyal medya hesabından paylaştığı yeni pozlarıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bu pozlarının altına "Gidiyorum buralardan şirinler köyüne gidiyorum köyün kötü kadını olucam" notunu düştü.
Gerçekten de Nilperi Şahinkaya'nın çizgi filmden çıkmış da gelmiş gibi bir havası var.😂 Peki sizce güzel oyuncunun kombini çizgi film karakterlerini andırıyor mu?
Şahinkaya, bu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarından kısa sürede büyük bir ilgi gördü.
👇
1. Sosyal medyadan gelen tepkiler ise şöyleydi...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
2. 👇
3. 👇
4. 👇
5. "Nilperi sen çok tatlısın ve o renkler harika. Sen kötü bir kadın değilsin."
6. 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
7. 👇
8. 👇
9. 👇
10. 👇
11. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda