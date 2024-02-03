Ne Kadar Uğraşırlarsa Uğraşsınlar Başta Çevresindekiler Tarafından Hastalıkları Ciddiye Alınmamış 15 Kişi
Ne Kadar Uğraşırlarsa Uğraşsınlar Başta Çevresindekiler Tarafından Hastalıkları Ciddiye Alınmamış 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bugün, hasta oldukları halde uzun süreler boyunca çevresindekiler ve hatta doktorları tarafından ciddiye alınmamış 15 kişinin hikayelerine bakacağız. Siz de benzer bir olay yaşadıysanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.
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1. "Bir yıl boyunca sürekli kilo verdim ama doktorlar beni ciddiye almıyordu."
2. "Hayatım boyunca hep uykulu ve yorgun birisiydim."
3. "Sürekli uykulu olduğum bir süre vardı ve sonunda doktora gitmeye karar verdim."
4. "Annemlerdeyken omzumu incittim ve bütün haftasonu boyunca acıdığını söylememe rağmen annem sadece ağlamayı kesmemi söyledi."
5. "Sürekli gün içerisinde hayallere dalardım ama ailem bunun normal olduğunu düşünüyordu."
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6. "Migren yüzünden büyük acılar çektim ama bütün öğretmenlerim sadece yalanlar uydurduğumu düşünüyordu."
7. "Astımım var ama insanlar genellikle rol yaptığımı düşünüyor."
8. "Günlerce karın ağrısıyla kıvrandım ama ailem beni ciddiye alarak doktora götürmedi."
9. "Kalp ağrısıyla hastaneye gittim ama hemşire beni ciddiye almayarak eve yollamayı denedi."
10. "Sürekli bilek ağrıları çekiyordum ve sonunda doktora gitmeye karar verdim."
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11. "Defalarca baş ağrısıyla doktorlara gittim ama kimse beni ciddiye almadı."
12. "Covid hepimiz için zor bir dönemdi ama benim için etkileri aylarca sürdü ama iş yerimden kimse bana inanmadı..."
13. "Sürekli acı içerisinde olmama rağmen kimse bana inanmıyordu..."
14. "Hayatım boyunca çok su içen ve tuvalete giden birisi olmuşumdur."
15. "Hayatım boyunca kepek benzeri saç sorunlarıyla mücadele ettim ama hiçbir şampuan işe yaramazdı."
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