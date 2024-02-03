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Ne Kadar Uğraşırlarsa Uğraşsınlar Başta Çevresindekiler Tarafından Hastalıkları Ciddiye Alınmamış 15 Kişi

Ne Kadar Uğraşırlarsa Uğraşsınlar Başta Çevresindekiler Tarafından Hastalıkları Ciddiye Alınmamış 15 Kişi

İsmail Can
İsmail Can - Onedio Üyesi
03.02.2024 - 18:01

Bugün, hasta oldukları halde uzun süreler boyunca çevresindekiler ve hatta doktorları tarafından ciddiye alınmamış 15 kişinin hikayelerine bakacağız. Siz de benzer bir olay yaşadıysanız bizimle paylaşmaktan çekinmeyin.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Bir yıl boyunca sürekli kilo verdim ama doktorlar beni ciddiye almıyordu."

1. "Bir yıl boyunca sürekli kilo verdim ama doktorlar beni ciddiye almıyordu."

'1 yıllık mücadelenin sonunda beni dinleyen bir doktorla tanıştım ve vajina kanserim olduğu teşhisi konuldu...'

2. "Hayatım boyunca hep uykulu ve yorgun birisiydim."

'Çocukluğumdan beri gördüğüm doktorum beni ciddiye almadı ama yaklaşık 21 yaşında farklı bir doktora giderek uyku testi yaptırdım. Uyku apnem vardı ve bu yüzden bütün hayatım boyunca düzgün uyuyamamıştım...'

3. "Sürekli uykulu olduğum bir süre vardı ve sonunda doktora gitmeye karar verdim."

'Meğerse tiroid hastalığım varmış ve ameliyat olmam gerekiyormuş.'

4. "Annemlerdeyken omzumu incittim ve bütün haftasonu boyunca acıdığını söylememe rağmen annem sadece ağlamayı kesmemi söyledi."

4. "Annemlerdeyken omzumu incittim ve bütün haftasonu boyunca acıdığını söylememe rağmen annem sadece ağlamayı kesmemi söyledi."

'Babam gördüğünde hemen hastaneye gittik ve köprücük kemiğimin kırıldığını öğrendik...'

5. "Sürekli gün içerisinde hayallere dalardım ama ailem bunun normal olduğunu düşünüyordu."

5. "Sürekli gün içerisinde hayallere dalardım ama ailem bunun normal olduğunu düşünüyordu."

'Sonunda onları doktora gitmeye ikna ettim ve epilipsi olduğumu öğrendik...'

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6. "Migren yüzünden büyük acılar çektim ama bütün öğretmenlerim sadece yalanlar uydurduğumu düşünüyordu."

'Yetişkinliğe ulaştık sonra gerekli yardımı alabilecek hale geldim ve gençliğim için çok üzülüyorum...'

7. "Astımım var ama insanlar genellikle rol yaptığımı düşünüyor."

'Gerçekten nefes alamıyoruz, lütfen bilin.'

8. "Günlerce karın ağrısıyla kıvrandım ama ailem beni ciddiye alarak doktora götürmedi."

8. "Günlerce karın ağrısıyla kıvrandım ama ailem beni ciddiye alarak doktora götürmedi."

'Sonunda doktora gittiğimizdeyse safra kesemin enfekte olduğunu öğrendik...'

9. "Kalp ağrısıyla hastaneye gittim ama hemşire beni ciddiye almayarak eve yollamayı denedi."

9. "Kalp ağrısıyla hastaneye gittim ama hemşire beni ciddiye almayarak eve yollamayı denedi."

'Hastaneden tanıdığım bir hemşireye danışmaya karar verdim ve enfeksiyon nedeniyle kalp yetmezliğinden ölmekten 30 dakika ötede olduğumu öğrendim...'

10. "Sürekli bilek ağrıları çekiyordum ve sonunda doktora gitmeye karar verdim."

10. "Sürekli bilek ağrıları çekiyordum ve sonunda doktora gitmeye karar verdim."

'Karpal tünel sendromu diye bir hastalık olduğunu o zamana kadar hiç duymamıştım...'

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11. "Defalarca baş ağrısıyla doktorlara gittim ama kimse beni ciddiye almadı."

11. "Defalarca baş ağrısıyla doktorlara gittim ama kimse beni ciddiye almadı."

'Sonunda iyi bir doktora denk geldim ve beyin tümörüm olduğunu buldular.'

12. "Covid hepimiz için zor bir dönemdi ama benim için etkileri aylarca sürdü ama iş yerimden kimse bana inanmadı..."

12. "Covid hepimiz için zor bir dönemdi ama benim için etkileri aylarca sürdü ama iş yerimden kimse bana inanmadı..."

13. "Sürekli acı içerisinde olmama rağmen kimse bana inanmıyordu..."

13. "Sürekli acı içerisinde olmama rağmen kimse bana inanmıyordu..."

'Daha sonrasında kelebek hastalığına sahip olduğumu öğrendik. Bilmeyenler için kısacası bağışıklık sistemim kendi hücrelerine karşı saldırıyordu.'

14. "Hayatım boyunca çok su içen ve tuvalete giden birisi olmuşumdur."

14. "Hayatım boyunca çok su içen ve tuvalete giden birisi olmuşumdur."

'Yıllar boyunca bunun normal olduğunu düşündüm ama sonunda bir araba kazası nedeniyle hastanelere düştüm ve diyabet olduğumu öğrendim.'

15. "Hayatım boyunca kepek benzeri saç sorunlarıyla mücadele ettim ama hiçbir şampuan işe yaramazdı."

'Yıllar sonra aslında egzama olduğumu öğrendim...'

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