Ne Kadar Sıvı Tüketseniz de Bir Türlü Geçmeyen Ağız Kuruluğu Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir!

'Kuru bir ağız, bir şeylerin başka yerlerde düzgün gitmediğinin bir işareti olabilir' dedi. 'Bu, ağızda yapışkan bir his, kuru boğaz, çiğneme veya yutma zorluğu hatta kötü ağız kokusu gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Felç, diyabet veya Alzheimer gibi belirli sağlık koşulları bu şekilde kendini gösterebilirken, bu belirtiler aynı zamanda HIV veya Sjögren sendromu gibi otoimmün bir bozukluğun bir göstergesi olabilir.'