Ne Kadar Sıvı Tüketseniz de Bir Türlü Geçmeyen Ağız Kuruluğu Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir!
Ne Kadar Sıvı Tüketseniz de Bir Türlü Geçmeyen Ağız Kuruluğu Ciddi Hastalıkların Habercisi Olabilir!
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/health/dr...
Ağız kuruluğu, sıklıkla karşılaşılan bir durum olmakla birlikte, ciddi bir hastalığın da habercisi olabilir. Diş hekimlerinden biri, ağız kuruluğunun beş ciddi hastalık için 'tehlike işareti' olabileceğini ve bu nedenle ihmal edilmeden önce her zaman dikkate alınması gerektiğini belirtti.
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Ağız kuruluğu, sadece su içmeyi unutmak veya stres gibi basit nedenlere bağlanabilirken, bazı durumlarda daha derin sağlık sorunlarının belirtisi olabilir.
Dr. Azad Eyrumlu, sürekli ağız kuruluğunun vücudun başka yerlerinde sorunları işaret edebileceği konusunda uyardı.
The Mirror gazetesinin aktardığına göre, Dr. Eyrumlu şu ifadeleri ekledi:
Tükürüğünüz nemlendirici bir maddeden daha fazlası olarak işlev görür ve ağız sağlığımızın korunmasında kilit bir rol oynar.
Tükürüğün sindirim ve beslenme üzerindeki rolü önemli bir etkendir.
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Sonuç olarak...
Peki sağlığımız için nasıl bir önlem alabiliriz?
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