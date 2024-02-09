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Hem Sağlığı Hem de Çevreyi Tehdit Ediyor! Avrupa Birliği Amalgam Dolguyu Yasaklıyor

Hem Sağlığı Hem de Çevreyi Tehdit Ediyor! Avrupa Birliği Amalgam Dolguyu Yasaklıyor

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
09.02.2024 - 08:32

Avrupa Parlamentosu (AP), civa kullanımını azaltmayı hedefleyen yeni kurallar konusunda üye ülkelerle yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu.

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Halk ve çevre sağlığını koruma amacıyla hazırlanan bu yeni kurallara göre, AB ülkelerinde amalgam dolgular 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklanacak.

Halk ve çevre sağlığını koruma amacıyla hazırlanan bu yeni kurallara göre, AB ülkelerinde amalgam dolgular 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklanacak.

Amalgam dolguları, sadece hastanın özel tıbbi ihtiyaçları doğrultusunda ve diş hekiminin kesin olarak gerekli görmesi durumunda uygulanabilecek.

Sağlık sistemlerini güncellemeyen ülkeler, amalgam dolgu yerine kullanılabilecek alternatifleri içeren geri ödeme politikalarını 30 Haziran 2026'ya kadar uygulamak üzere bir erteleme hakkına sahip olacak.

Sağlık sistemlerini güncellemeyen ülkeler, amalgam dolgu yerine kullanılabilecek alternatifleri içeren geri ödeme politikalarını 30 Haziran 2026'ya kadar uygulamak üzere bir erteleme hakkına sahip olacak.

AB'nin amalgam dolgu ihracatı da 1 Ocak 2025 itibarıyla yasaklanacak, üretim ve ithalat ise 1 Temmuz 2026'dan sonra tamamen yasaklanacak.

AB'nin mevcut kuralları zaten şu anda 15 yaşın altındaki bireyler ile hamile ve emziren kadınların amalgam dolgu kullanımını yasaklıyor.

AB'nin mevcut kuralları zaten şu anda 15 yaşın altındaki bireyler ile hamile ve emziren kadınların amalgam dolgu kullanımını yasaklıyor.

Dolgu nedeniyle yılda yaklaşık 40 ton cıva kullanıldığı ve yeni kuralların AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe gireceği ifade edildi.

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