Hem Sağlığı Hem de Çevreyi Tehdit Ediyor! Avrupa Birliği Amalgam Dolguyu Yasaklıyor
Hem Sağlığı Hem de Çevreyi Tehdit Ediyor! Avrupa Birliği Amalgam Dolguyu Yasaklıyor
Avrupa Parlamentosu (AP), civa kullanımını azaltmayı hedefleyen yeni kurallar konusunda üye ülkelerle yapılan müzakerelerde anlaşmaya varıldığını duyurdu.
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Halk ve çevre sağlığını koruma amacıyla hazırlanan bu yeni kurallara göre, AB ülkelerinde amalgam dolgular 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren yasaklanacak.
Sağlık sistemlerini güncellemeyen ülkeler, amalgam dolgu yerine kullanılabilecek alternatifleri içeren geri ödeme politikalarını 30 Haziran 2026'ya kadar uygulamak üzere bir erteleme hakkına sahip olacak.
AB'nin mevcut kuralları zaten şu anda 15 yaşın altındaki bireyler ile hamile ve emziren kadınların amalgam dolgu kullanımını yasaklıyor.
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