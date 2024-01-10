Nazar Değdi: Ele Geçirildikten Sonra Emniyete Tahsis Edilen Porsche Marka Araç Kazaya Karıştı!
Nazar Değdi: Ele Geçirildikten Sonra Emniyete Tahsis Edilen Porsche Marka Araç Kazaya Karıştı!
Geçtiğimiz ay yapılan operasyonlar sonrası ele geçirilen Ferrari'den Porsche'a, Audi'den Bentley'e birçok farklı lüks markaya ait araçlar, emniyete tahsis edilmişti. Tahsis edilen araçlar arasındaki Porsche marka araç, bugün kazaya karıştı!
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Geçtiğimiz ay, son dönemlerde yapılan operasyonlarda ele geçirilen lüks araçların akıbeti belirlenmişti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ele geçirilen araçların vatandaşa hizmet amacıyla emniyet mensuplarına emanet edilmişti.
Aralarında Ferrari, Bentley, Porsche, Mercedes, Audi gibi lüks markaların yer aldığı araçlar, mahkeme kararıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’nün envanterine eklendi. Beyaza boyanarak üstlerine siren, tepe lambası ve polis etiketleri eklendi.
Hatta bu araçlardan birkaçının kara para aklama suçundan cezaevinde yatan Engin ve Dilan Polat çiftine ait olduğu da iddia edilmişti.
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Kararın ardından lüks araçlar trafik polislerine emanet edilmiş ve belirli şehirlerde devriyeler atılmaya başlanmıştı.
Fakat maalesef emniyetin yeni lüks araçlarına nazar değdi! Trafik polisi kullanımındaki Porsche marka araç, bir trafik kazasına karıştı.
Yaşanan bu 'lüks' kaza sosyal medyanın dikkatini çekti.
Tepkiler de gecikmedi.
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