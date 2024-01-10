Maavimci Neredesin? Çocukların Yerlerde Yuvarlanarak Uyuduğu Beyin Yakan Otobüs Yolculuğu
Maavimci Neredesin? Çocukların Yerlerde Yuvarlanarak Uyuduğu Beyin Yakan Otobüs Yolculuğu
Bir Twitter yeni adıyla X kullanıcısı, otobüs yolculuğu sırasında oturduğu koltuğun altına, bir diğer yolcunun çocuklarını yatırdığı anları paylaştı. O görsel ise sosyal medyanın gündemine düştü.
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Hayatınızda bir kez bile olsa şehirlerarası otobüs yolculuğu yapmışsınızdır.
Yapanlar bilir ki ne zaman giderseniz gidin buz gibi olan dinlenme tesislerinde dünden kalan bayat çayı içerek hayatı sorgulamak bazıları için bir terapi yöntemi olmuştur...
Muavini gördüğümüzde heyecanlanıp yine de onu bekliyormuş gibi görünmemek için camdan dışarı baktığımız o muhteşem yolculuklarda bazı acayip anlarla karşılaşıyoruz tabii ki.
Daha birkaç gün önce şu şekil bir yolculuk yapıldığına şahit olmuştuk.
Şimdi ise görenlere bir deplasman otobüsü yolculuğunu anımsatan bir görsel Twitter'da yayıldı.
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Koltuğunda oturan ve hiçbir şeyden haberi olmayan yolcumuz, bir anda ayağının altında çocuklar çıktığını görmüş!
Durum o kadar acayip ki çocukları ezmemek için ayaklarını toplayarak gitmiş tüm yolu! 🥹
Bu durumda 7-8 tane çocuk olduğunu da söyledi kendisi...
Benzer durumlar yaşayanlar da hemen kendi anılarını paylaştı.
O çocuğun yerinde olanlar da vardı yolcunun yerinde olanlar da...
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
Çocukken böyle bir yolculuk yapmak durumunda kaldınız mı?
Ya da böyle bir şeye şahit oldunuz mu?
Yorumlarda buluşalım!
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