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Maavimci Neredesin? Çocukların Yerlerde Yuvarlanarak Uyuduğu Beyin Yakan Otobüs Yolculuğu

Maavimci Neredesin? Çocukların Yerlerde Yuvarlanarak Uyuduğu Beyin Yakan Otobüs Yolculuğu

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
10.01.2024 - 14:15

Bir Twitter yeni adıyla X kullanıcısı, otobüs yolculuğu sırasında oturduğu koltuğun altına, bir diğer yolcunun çocuklarını yatırdığı anları paylaştı. O görsel ise sosyal medyanın gündemine düştü.

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Hayatınızda bir kez bile olsa şehirlerarası otobüs yolculuğu yapmışsınızdır.

Hayatınızda bir kez bile olsa şehirlerarası otobüs yolculuğu yapmışsınızdır.

Yapanlar bilir ki ne zaman giderseniz gidin buz gibi olan dinlenme tesislerinde dünden kalan bayat çayı içerek hayatı sorgulamak bazıları için bir terapi yöntemi olmuştur...

Yapanlar bilir ki ne zaman giderseniz gidin buz gibi olan dinlenme tesislerinde dünden kalan bayat çayı içerek hayatı sorgulamak bazıları için bir terapi yöntemi olmuştur...

Bir de abiler foşur foşur otobüsleri yıkarken izlemek var tabii... En sevdiğimiz aktivite!

Muavini gördüğümüzde heyecanlanıp yine de onu bekliyormuş gibi görünmemek için camdan dışarı baktığımız o muhteşem yolculuklarda bazı acayip anlarla karşılaşıyoruz tabii ki.

Muavini gördüğümüzde heyecanlanıp yine de onu bekliyormuş gibi görünmemek için camdan dışarı baktığımız o muhteşem yolculuklarda bazı acayip anlarla karşılaşıyoruz tabii ki.

Daha birkaç gün önce şu şekil bir yolculuk yapıldığına şahit olmuştuk.

Daha birkaç gün önce şu şekil bir yolculuk yapıldığına şahit olmuştuk.

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Şimdi ise görenlere bir deplasman otobüsü yolculuğunu anımsatan bir görsel Twitter'da yayıldı.

Şimdi ise görenlere bir deplasman otobüsü yolculuğunu anımsatan bir görsel Twitter'da yayıldı.
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Koltuğunda oturan ve hiçbir şeyden haberi olmayan yolcumuz, bir anda ayağının altında çocuklar çıktığını görmüş!

Koltuğunda oturan ve hiçbir şeyden haberi olmayan yolcumuz, bir anda ayağının altında çocuklar çıktığını görmüş!

Durum o kadar acayip ki çocukları ezmemek için ayaklarını toplayarak gitmiş tüm yolu! 🥹

Durum o kadar acayip ki çocukları ezmemek için ayaklarını toplayarak gitmiş tüm yolu! 🥹
twitter.com

Bu durumda 7-8 tane çocuk olduğunu da söyledi kendisi...

Bu durumda 7-8 tane çocuk olduğunu da söyledi kendisi...
twitter.com

Benzer durumlar yaşayanlar da hemen kendi anılarını paylaştı.

Benzer durumlar yaşayanlar da hemen kendi anılarını paylaştı.
twitter.com

O çocuğun yerinde olanlar da vardı yolcunun yerinde olanlar da...

O çocuğun yerinde olanlar da vardı yolcunun yerinde olanlar da...
twitter.com
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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Çocukken böyle bir yolculuk yapmak durumunda kaldınız mı?

Çocukken böyle bir yolculuk yapmak durumunda kaldınız mı?
twitter.com

Ya da böyle bir şeye şahit oldunuz mu?

Ya da böyle bir şeye şahit oldunuz mu?
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Yorumlarda buluşalım!

Yorumlarda buluşalım!
twitter.com

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ömer

En arka sol taraf tekli koltuk favorim yok neden yatırdın yok şu oldu yok bu oldu derdi yok aga bide molada maaavine sigara ikram edip iki makara yaptın mı i... Devamını Gör

SsS

senin yarın yokmuşçasına doğurduğun çocuklar benim hayatımı bu şekilde etkileyemez aga. otobüste koltuk alabileceğin kadar doğuracaksın/doğurtacaksın. 3 yaşı... Devamını Gör

mimarix

Aslında çocukları bu halde büyüyenleri çocuk esirgeme kurumuna şikayet edeceksin ve alacaklar ellerinden. En azından normal şartlarda büyür çocuklar. Süründü... Devamını Gör