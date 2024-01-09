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Doktor İsyan Etti: Aile Hekiminden Günaşırı Randevu Alan Hastanın Sağlık Sistemini Darlama Seviyesi Gündemde

Doktor İsyan Etti: Aile Hekiminden Günaşırı Randevu Alan Hastanın Sağlık Sistemini Darlama Seviyesi Gündemde

Zeynep Deniz Güler
Zeynep Deniz Güler - Onedio Editörü
10.01.2024 - 01:04

Bir aile hekimi, kendisinden günaşırı randevu alan hastayı paylaşıp Sağlık Bakanlığı'na bu konuya bir sınır koymalarını istedi. Doktorun isyan amaçlı paylaşımı, hastanın sağlık sistemini darlamasıyla goygoycuların diline düştü.

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Ülkemizde sağlık sistemi hakkında hem hastalar hem de hekimler oldukça şikayetçi bildiğiniz gibi...

Ülkemizde sağlık sistemi hakkında hem hastalar hem de hekimler oldukça şikayetçi bildiğiniz gibi...

Yaşanan hekim şiddetleri, belki de dünyanın en önemli mesleklerinden birisi olan doktorluğun ülkemizde yapılmaz hale getirdi neredeyse...

Yaşanan hekim şiddetleri, belki de dünyanın en önemli mesleklerinden birisi olan doktorluğun ülkemizde yapılmaz hale getirdi neredeyse...

Ve bu da doktorlarımızın Avrupa başta olmak üzere başka ülkelere göç etmelerine neden oluyor.

Sağlık sistemi sadece doktorlarımızı değil, hastaları da mağdur ediyor. Kimi hastalar randevu bulamamaktan kimi muayene süresinin kısalığından kimi ise acilde uzun süre beklemekten şikayetçi!

Sağlık sistemi sadece doktorlarımızı değil, hastaları da mağdur ediyor. Kimi hastalar randevu bulamamaktan kimi muayene süresinin kısalığından kimi ise acilde uzun süre beklemekten şikayetçi!

Fakat bir hasta, randevu almanın 'bug'ını bulmuş olacak ki aynı aile hekiminden günaşırı randevu alarak muayene olmuş!

Fakat bir hasta, randevu almanın 'bug'ını bulmuş olacak ki aynı aile hekiminden günaşırı randevu alarak muayene olmuş!

Aile hekimi de bu görseli paylaşarak Sağlık Bakanlığı'nın buna bir sınır koymasını istedi.

Hastanın darlama seviyesi ise sosyal medyada goygoycuların diline düştü.

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Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
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