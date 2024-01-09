Doktor İsyan Etti: Aile Hekiminden Günaşırı Randevu Alan Hastanın Sağlık Sistemini Darlama Seviyesi Gündemde
Doktor İsyan Etti: Aile Hekiminden Günaşırı Randevu Alan Hastanın Sağlık Sistemini Darlama Seviyesi Gündemde
Bir aile hekimi, kendisinden günaşırı randevu alan hastayı paylaşıp Sağlık Bakanlığı'na bu konuya bir sınır koymalarını istedi. Doktorun isyan amaçlı paylaşımı, hastanın sağlık sistemini darlamasıyla goygoycuların diline düştü.
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Ülkemizde sağlık sistemi hakkında hem hastalar hem de hekimler oldukça şikayetçi bildiğiniz gibi...
Yaşanan hekim şiddetleri, belki de dünyanın en önemli mesleklerinden birisi olan doktorluğun ülkemizde yapılmaz hale getirdi neredeyse...
Sağlık sistemi sadece doktorlarımızı değil, hastaları da mağdur ediyor. Kimi hastalar randevu bulamamaktan kimi muayene süresinin kısalığından kimi ise acilde uzun süre beklemekten şikayetçi!
Fakat bir hasta, randevu almanın 'bug'ını bulmuş olacak ki aynı aile hekiminden günaşırı randevu alarak muayene olmuş!
Hastanın darlama seviyesi ise sosyal medyada goygoycuların diline düştü.
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