NASA Yaşam Barındırabilecek Bölgede Yeni Bir "Süper Dünya" Keşfetti
NASA Yaşam Barındırabilecek Bölgede Yeni Bir "Süper Dünya" Keşfetti
NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya'dan yaklaşık 137 ışık yılı uzaklıkta ve boyut olarak Dünya'nın 1,5 katı büyüklüğünde bir 'süper Dünya' keşfedildi. TOI-715b olarak adlandırılan bu gezegenin atmosferi ve diğer koşulları uygun olduğunda sıvı suyu barındırma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Detaylar içerikte. 👇
Kaynak: 1
İçeriğin Devamı Aşağıda
NASA'nın son keşiflerinden biri, Dünya'dan 137 milyar ışık yılı uzaklıkta yaşanabilir olarak nitelendirilen bir bölgede bulunan yeni bir "süper Dünya" gezegeni oldu.
TOI-715b adını taşıyan bu gezegen, Dünya'nın yaklaşık 1,5 katı büyüklüğünde.
Goldilocks bölgesi olarak adlandırılan yaşanabilir bölge, bir yıldız sisteminde sıvı suyun var olabilme ihtimaline dayanarak tanımlanır.
NASA'nın açıklamalarına göre TOI-715b'de atmosferik ve diğer koşullar elverişli olduğu takdirde gezegen üzerinde sıvı halde su bulunabilir.
Bu gezegen, kendi yıldızı etrafında bir devrimini sadece 19 gün içinde tamamlıyor ve yıldızına oldukça yakın bir yörüngede bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Genellikle bu tür yakın yörüngede bulunan gezegenler için aşırı sıcak ve yaşanmaz koşullar beklenir ancak TOI-715b'nin etrafında döndüğü yıldız, bir kızıl cüce olarak biliniyor.
Bu tür yıldızlar, Güneş gibi orta büyüklükteki yıldızlara kıyasla hem daha küçük hem de daha az ısı yayıyorlar, bu da TOI-715b'nin beklenenden daha elverişli koşullara sahip olabileceğini düşündürüyor.
Siz ne düşünüyorsunuz yorumlarda buluşalım. 👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda