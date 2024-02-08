NASA Yaşam Barındırabilecek Bölgede Yeni Bir "Süper Dünya" Keşfetti

NASA tarafından yapılan açıklamaya göre Dünya'dan yaklaşık 137 ışık yılı uzaklıkta ve boyut olarak Dünya'nın 1,5 katı büyüklüğünde bir 'süper Dünya' keşfedildi. TOI-715b olarak adlandırılan bu gezegenin atmosferi ve diğer koşulları uygun olduğunda sıvı suyu barındırma potansiyeline sahip olduğu belirtiliyor. Detaylar içerikte. 👇

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