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Mynet Yerel Seçimlere Damgasını Vurdu: Türkiye Seçim Sonuçları İçin Mynet'i Tercih Etti!

Mynet Yerel Seçimlere Damgasını Vurdu: Türkiye Seçim Sonuçları İçin Mynet'i Tercih Etti!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Onedio Editörü
02.04.2024 - 19:13

Türkiye, 31 Mart'ta bir yerel seçimi daha geride bıraktı. 84 milyonun heyecanla takip ettiği seçim sonuçları için tercih edilen adres Mynet oldu. Türkiye'nin en köklü dijital platformu olan Mynet, yerel seçimdeki tarafsız yayıncılık anlayışıyla seçim gecesine damgasını vurdu.

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Türkiye, 31 Mart günü bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Milyonlarca seçmen, seçim sonuçlarını ise büyük bir heyecanlı takip etti.

Türkiye, 31 Mart günü bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Milyonlarca seçmen, seçim sonuçlarını ise büyük bir heyecanlı takip etti.

Yerel yönetimlerin seçildiği 31 Mart seçimlerinin ardından, vatandaşlar seçim sonuçlarını takip etmek için ekran başındaydı. Seçim sonuçlarını anlık olarak aktaran Mynet ise seçim gecesine damgasını vurdu.

Türkiye'nin en köklü dijital platformu olan Mynet, seçim gecesine damgasını vurdu.

Türkiye'nin en köklü dijital platformu olan Mynet, seçim gecesine damgasını vurdu.

Sağlam altyapısıyla seçim sonuçlarını anlık ve canlı olarak kullanıcılarına aktaran Mynet, seçmenlerin en çok tercih ettiği internet sitesi oldu. 

Mynet'in seçim gecesine özel düzenlemiş olduğu seçim sayfasına ilgi oldukça yoğundu.

Seçim gecesinde tam 78 milyon sayfa görüntülenmesine ve 5.5 milyon kullanıcıya ulaşıldı.

Seçim gecesinde tam 78 milyon sayfa görüntülenmesine ve 5.5 milyon kullanıcıya ulaşıldı.

Sektörün en güçlü mobil uygulamasına sahip olan Mynet, seçim gecesinde de kullanıcılara anlık ve canlı sonuçlar sunmaya devam etti. Milyonlarca seçmen, heyecanla takip ettiği seçim sonuçları Mynet'i tercih etti.

Tarafsız yayıncılık anlayışına sahip olan Mynet, seçim gecesinde de ilkelerinden ödün vermedi.

Başta 30 büyükşehir olmak üzere tüm il ve ilçelerin detaylı ve anlık olarak güncellendiği sonuçlar, kullanıcılara Türkiye haritası üzerinden aktarıldı.

Başta 30 büyükşehir olmak üzere tüm il ve ilçelerin detaylı ve anlık olarak güncellendiği sonuçlar, kullanıcılara Türkiye haritası üzerinden aktarıldı.

31 Mart Yerel Seçim sonuçları için özel olarak hazırlanan 2024 Yerel Seçim Sonuçlarısayfasında, seçmenlerin takip edeceği bütün seçim sonuçları anlık olarak güncellendi.

Seçim sonuçları Türkiye haritası üzerinden takip edilirken partilere göre toplamda alınan belediye sayıları, Türkiye geneli oy istatistikleri ve ilçe bazında kazanılan belediyeler de anlık olarak tablodaki yerini aldı.

Tarafsız ve objektif haberciliğinden ödün vermeyen Mynet ailesi, seçim maratonunun ardından kullanıcılarına teşekkür mesajı yayımladı.

Tarafsız ve objektif haberciliğinden ödün vermeyen Mynet ailesi, seçim maratonunun ardından kullanıcılarına teşekkür mesajı yayımladı.

Mynet, seçmenlere güvenlerinden dolayı teşekkür ederek 'Mynet ailesi olarak seçim maratonunu bizimle birlikte takip ettiğiniz, bize güvendiğiniz için çok teşekkür ederiz.' mesajı yayımladı.

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