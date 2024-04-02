Mynet Yerel Seçimlere Damgasını Vurdu: Türkiye Seçim Sonuçları İçin Mynet'i Tercih Etti!
Mynet Yerel Seçimlere Damgasını Vurdu: Türkiye Seçim Sonuçları İçin Mynet'i Tercih Etti!
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Türkiye, 31 Mart günü bir yerel seçimi daha geride bıraktı. Milyonlarca seçmen, seçim sonuçlarını ise büyük bir heyecanlı takip etti.
Türkiye'nin en köklü dijital platformu olan Mynet, seçim gecesine damgasını vurdu.
Seçim gecesinde tam 78 milyon sayfa görüntülenmesine ve 5.5 milyon kullanıcıya ulaşıldı.
Başta 30 büyükşehir olmak üzere tüm il ve ilçelerin detaylı ve anlık olarak güncellendiği sonuçlar, kullanıcılara Türkiye haritası üzerinden aktarıldı.
Tarafsız ve objektif haberciliğinden ödün vermeyen Mynet ailesi, seçim maratonunun ardından kullanıcılarına teşekkür mesajı yayımladı.
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