Mynet Yerel Seçimlere Damgasını Vurdu: Türkiye Seçim Sonuçları İçin Mynet'i Tercih Etti!

Türkiye, 31 Mart'ta bir yerel seçimi daha geride bıraktı. 84 milyonun heyecanla takip ettiği seçim sonuçları için tercih edilen adres Mynet oldu. Türkiye'nin en köklü dijital platformu olan Mynet, yerel seçimdeki tarafsız yayıncılık anlayışıyla seçim gecesine damgasını vurdu.