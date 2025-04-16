Müzede Akılalmaz Olay: Katilin Derisiyle Kaplanan Kitap Sergileniyor!

The Guardian'ın aktardığına göre, William Corder 1827 yılında 'Kızıl Ahır Cinayeti' olarak bilinen olayla tanınmıştı. Corder, sevgilisini öldürmekten hüküm giymişti. Ertesi yıl ise halkın önünde idam edilmesine karar verildi. Hikayenin bu noktasından sonrası biraz iğrenç bir hal alıyor. Katilin vücudu parçalara ayrılmış ve derisi de kendi hikayesini anlatan kitabı ciltlemek için kullanılmıştı!

Corder'ın derisinin kullanıldığı iki farklı kitap bulunuyor. Orijinal eserin yaklaşık 20 sene önce müzeye bağışlandığı düşünülüyor. İkinci kopyası ise geçtiğimiz yıl kütüphanenin ofisinde keşfedildi. Bu kopyanın arka kapağında ve köşelerinde insan derisi kullanıldığı düşünülüyor.