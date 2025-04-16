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Müzede Akılalmaz Olay: Katilin Derisiyle Kaplanan Kitap Sergileniyor!

Müzede Akılalmaz Olay: Katilin Derisiyle Kaplanan Kitap Sergileniyor!

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 14:00

William Corder, sevgilisini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra halka açık bir şekilde idam edilmişti. Bu davayı anlatan kitabın, Corder'ın derisiyle ciltlendiği ortaya çıktı! Bir katilin derisiyle kaplanmış olan bu kitap, şimdilerde İngiltere'deki Suffolk Müzesi'nde sergileniyor. Etik tartışmaları ise sürüyor.

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İnsan derisiyle kaplanmış bir kitap.

İnsan derisiyle kaplanmış bir kitap.

The Guardian'ın aktardığına göre, William Corder 1827 yılında 'Kızıl Ahır Cinayeti' olarak bilinen olayla tanınmıştı. Corder, sevgilisini öldürmekten hüküm giymişti. Ertesi yıl ise halkın önünde idam edilmesine karar verildi. Hikayenin bu noktasından sonrası biraz iğrenç bir hal alıyor. Katilin vücudu parçalara ayrılmış ve derisi de kendi hikayesini anlatan kitabı ciltlemek için kullanılmıştı!

Corder'ın derisinin kullanıldığı iki farklı kitap bulunuyor. Orijinal eserin yaklaşık 20 sene önce müzeye bağışlandığı düşünülüyor. İkinci kopyası ise geçtiğimiz yıl kütüphanenin ofisinde keşfedildi. Bu kopyanın arka kapağında ve köşelerinde insan derisi kullanıldığı düşünülüyor.

Sergilenmeli mi, sergilenmemeli mi?

Sergilenmeli mi, sergilenmemeli mi?

1800'lerde yaşanan Corder davası, günümüze kadar pek çok kitaba ve filme konu oldu. Fakat Corder'ın bedeninin bu şekilde sergileniyor olması, etik tartışmaları de beraberinde getirdi. The Guardian'a açıklamalarda bulunan 'Horrible Histories” serisinin yaratıcısı Terry Deary, kitapları 'hastalıklı' olarak değerlendirdi ve sergilenmesinin uygun olmadığını belirtti.

Öte yandan West Suffolk Konseyi'nde görevli miras uzmanı Daniel Clarke eserlerin sergilenmesi gerektiğini belirtiyor. Ona göre bu eserler, dönemin adalet sistemini ve toplumsal yapısını gözler önüne seriyor. Clarke “Bu eserleri müstehcen değil, geçmişe açılan bir pencere olarak değerlendiriyoruz.” diyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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berlindeki KÖRPER WELTEN'de direkt insanlar sergileniyor. ya da body worlse müzeleri de gerçek insan vücutlarından hazırlanmış. onlar ne kadar manyaksa bu ki... Devamını Gör