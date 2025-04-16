Müzede Akılalmaz Olay: Katilin Derisiyle Kaplanan Kitap Sergileniyor!
William Corder, sevgilisini öldürmekten suçlu bulunduktan sonra halka açık bir şekilde idam edilmişti. Bu davayı anlatan kitabın, Corder'ın derisiyle ciltlendiği ortaya çıktı! Bir katilin derisiyle kaplanmış olan bu kitap, şimdilerde İngiltere'deki Suffolk Müzesi'nde sergileniyor. Etik tartışmaları ise sürüyor.
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İnsan derisiyle kaplanmış bir kitap.
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Sergilenmeli mi, sergilenmemeli mi?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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berlindeki KÖRPER WELTEN'de direkt insanlar sergileniyor. ya da body worlse müzeleri de gerçek insan vücutlarından hazırlanmış. onlar ne kadar manyaksa bu ki... Devamını Gör