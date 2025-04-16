Servetiyle Ağızları Açık Bırakan 'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn Hayatını Kaybetti
Forbes tarafından 'Las Vegas Kraliçesi' ilan edilen Elaine Wynn 82 yaşında hayatını kaybetti. Wynn, Mirage Resorts ve Wynn Resorts'un kurucu ortaklığını yapmış, bu sayede servetine servet katmıştı. Öyle ki Wynn, Vegas'ın bugünkü haline gelmesinde de büyük rol oynamıştı.
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'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn, 82 yaşında hayatını kaybetti.
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Wynn, Las Vegas'ın eğlencenin başkenti haline gelmesinde büyük rol oynadı.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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