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Servetiyle Ağızları Açık Bırakan 'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn Hayatını Kaybetti

Servetiyle Ağızları Açık Bırakan 'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn Hayatını Kaybetti

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
16.04.2025 - 12:30

Forbes tarafından 'Las Vegas Kraliçesi' ilan edilen Elaine Wynn 82 yaşında hayatını kaybetti. Wynn, Mirage Resorts ve Wynn Resorts'un kurucu ortaklığını yapmış, bu sayede servetine servet katmıştı. Öyle ki Wynn, Vegas'ın bugünkü haline gelmesinde de büyük rol oynamıştı.

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'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn, 82 yaşında hayatını kaybetti.

'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn, 82 yaşında hayatını kaybetti.

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, milyarder Elaine Wynn'in vefatı Elaine P. Wynn ve Aile Vakfı tarafından duyuruldu. Wynn'in kısa bir hastalıktan sonra, evinde ve sevdiklerinin yanında hayatını kaybettiği duyuruldu. 

Wynn, dünyanın en zengin kadınları arasında yer alıyor, kumarhane yöneticileri arasında hayırsever ve başarılı bir kadın olarak dikkat çekiyordu. Miami Beach'te büyüyen Wynn, daha sonra eşiyle beraber Las Vegas'a taşındı ve burada 1976'da Mirage Resorts'u, 2000'de ise Wynn Resorts Ltd.'yi kurdu. 

Wynn Las Vegas, o zamanların en pahalı tatil köyü oldu. Kısa süre içerisinde de sahiplerine büyük kazançlar sağladı. Mirage ise tatil köyü deneyimini başlatmış oldu.

Wynn, Las Vegas'ın eğlencenin başkenti haline gelmesinde büyük rol oynadı.

Wynn, Las Vegas'ın eğlencenin başkenti haline gelmesinde büyük rol oynadı.

Tatil köyleri açan, kumarhenelerin Vegas'ta yayılmasını sağlayan Wynn, deyim yerindeyse macera dolu bir hayat yaşadı. Wynn Resorts'taki hisselerin yaklaşık yüzde 9'una sahip olan ismin Forbes'a göre 2,5 milyar dolarlık bir serveti bulunuyor. Bu servet ve Vegas'daki geçmişi ise onu 'Las Vegas Kraliçesi' yapıyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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