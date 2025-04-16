Servetiyle Ağızları Açık Bırakan 'Las Vegas Kraliçesi' Elaine Wynn Hayatını Kaybetti

Patronlar Dünyası'nın aktardığına göre, milyarder Elaine Wynn'in vefatı Elaine P. Wynn ve Aile Vakfı tarafından duyuruldu. Wynn'in kısa bir hastalıktan sonra, evinde ve sevdiklerinin yanında hayatını kaybettiği duyuruldu.

Wynn, dünyanın en zengin kadınları arasında yer alıyor, kumarhane yöneticileri arasında hayırsever ve başarılı bir kadın olarak dikkat çekiyordu. Miami Beach'te büyüyen Wynn, daha sonra eşiyle beraber Las Vegas'a taşındı ve burada 1976'da Mirage Resorts'u, 2000'de ise Wynn Resorts Ltd.'yi kurdu.

Wynn Las Vegas, o zamanların en pahalı tatil köyü oldu. Kısa süre içerisinde de sahiplerine büyük kazançlar sağladı. Mirage ise tatil köyü deneyimini başlatmış oldu.