Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Müşterilerinin Asla Öğrenmemesi Gereken Meslek Sırlarını Afişe Ederek Bizleri Şaşkınlıklara Sürükleyen 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatımız boyunca hem kendi sırlarımızı hem de başkalarının sırlarını saklarız. Birçok kullanıcı, meslekleriyle ilgili şok edici sırları paylaştı. Buyurun...👇
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1. "İçtiğiniz hapların yere düşmüş olma olasılığı çok yüksek."
2. "Meyve ve sebzeler depoda yerde duruyor. Bazen yere dökülüyor ama bunu sorun yapmıyoruz."
3. "Tesisatçıyım. Yeni tuvaletinizi ilk biz kullanıyoruz."
4. "Tercümanım. Odadaki herhangi biri hakkında saçma sapan konuşuruz."
5. "Otel odalarındaki battaniyeler uzun süre değiştirilmiyor."
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6. "Bir ilaç şirketinde çalışıyordum. Geceye kadar bekler sonra da çöpleri kanalizasyona atarlardı."
7. "Eskiden bankacıydım müşteriler hakkında daha fazla bilgi edinmek istediğimizde, yasak olmasına rağmen kişisel bilgilerine bakardık."
8. "Fast food restoranında çalıştım. Artık hiç hamburger yemiyorum. Temiz olmadığından emin olabilirsiniz."
9. "Hasta yaşlıysa ve birçok kronik hastalığı varsa, kıdemlilerimiz bize çok fazla çaba sarf etmememizi söylüyor."
10. "Sanığın avukatı her zaman suçu işleyip, işlemediğini bilir."
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11. "Öğretmenler, personel odasında sevmedikleri öğrenciler hakkında konuşur."
12. "Kalite kontrolünden geçemeyen ürünlerin yüzde 90'ı piyasaya sürülüyor."
13. "Halk otobüsü koltukları, oturduğunuz en kirli yer olabilir. Birçok otobüste pire ve tahtakurusu var."
14. "Bazı doktorlar, hastanın ihtiyacı olup olmadığına bakmadan komisyon karşılığında ilaç yazıyor."
15. "Evinizi temizlemeye gelen bazı temizlikçiler tuvaletinizi fırçalamak için kullandıkları eldivenlerin aynısını kullanarak yatağınızı düzeltiyor."
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