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Yeğeni ve Kocasını Aynı Yatakta Yakalayan Kadın, Eşinin Penisini Kesip Tuvalete Attı

Yeğeni ve Kocasını Aynı Yatakta Yakalayan Kadın, Eşinin Penisini Kesip Tuvalete Attı

Aylin Çakar
Aylin Çakar - Onedio Editörü
28.12.2023 - 16:17

Brezilya'da yaşayan kadın, kendisini yeğeniyle aldatan eşinden intikam aldı. Eşinin penisini kesip tuvalete attığını söyleyen kadının sözleri içimizi ürpertti. Detaylar içeriğimizde...

Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
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Brezilya'da kendisini aldatan eşinden intikam alan kadın, hikayesiyle birlikte eşi benzeri görülmemiş hisler yaşattı.

Brezilya'da kendisini aldatan eşinden intikam alan kadın, hikayesiyle birlikte eşi benzeri görülmemiş hisler yaşattı.

22 Aralık günü polisi arayan kadın, yeğeni ve eşinin cinsel ilişkiye girdiğini söyledi.

İddiaya göre 34 yaşındaki kadın, eşini fantezi yapmaya ikna etti ve yatağa bağladı. Ardından da bir usturayla eşinin penisini kesti.

İddiaya göre 34 yaşındaki kadın, eşini fantezi yapmaya ikna etti ve yatağa bağladı. Ardından da bir usturayla eşinin penisini kesti.

Eşinden intikam alan kadın, olaydan sonra eşinin penisini tuvalete atıp fotoğrafını çekti. Ardından da sifonu çekip polise teslim oldu.

Erkek kardeşiyle birlikte karakola giden kadın, "İyi akşamlar memur bey, kendimi tanıtmaya geldim, çünkü az önce kocamın penisini kestim" dedi.

Erkek kardeşiyle birlikte karakola giden kadın, "İyi akşamlar memur bey, kendimi tanıtmaya geldim, çünkü az önce kocamın penisini kestim" dedi.

Penisi neden tuvalete attığı sorulduğunda da yeniden takmanın mümkün olduğunu duyduktan sonra yaptığını belirtti.

Şu an hastanede olan adamın son durumu ise bilinmiyor. Kadın ise cinayete teşebbüsten yargılanıyor.

Şu an hastanede olan adamın son durumu ise bilinmiyor. Kadın ise cinayete teşebbüsten yargılanıyor.

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