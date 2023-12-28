Yeğeni ve Kocasını Aynı Yatakta Yakalayan Kadın, Eşinin Penisini Kesip Tuvalete Attı
Yeğeni ve Kocasını Aynı Yatakta Yakalayan Kadın, Eşinin Penisini Kesip Tuvalete Attı
Kaynak: https://www.dailystar.co.uk/news/worl...
Brezilya'da yaşayan kadın, kendisini yeğeniyle aldatan eşinden intikam aldı. Eşinin penisini kesip tuvalete attığını söyleyen kadının sözleri içimizi ürpertti. Detaylar içeriğimizde...
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Brezilya'da kendisini aldatan eşinden intikam alan kadın, hikayesiyle birlikte eşi benzeri görülmemiş hisler yaşattı.
İddiaya göre 34 yaşındaki kadın, eşini fantezi yapmaya ikna etti ve yatağa bağladı. Ardından da bir usturayla eşinin penisini kesti.
Erkek kardeşiyle birlikte karakola giden kadın, "İyi akşamlar memur bey, kendimi tanıtmaya geldim, çünkü az önce kocamın penisini kestim" dedi.
Şu an hastanede olan adamın son durumu ise bilinmiyor. Kadın ise cinayete teşebbüsten yargılanıyor.
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