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Mustafa Sarıgül 7. Gününe Giren Instagram Yasağını Böyle Protesto Etti

Mustafa Sarıgül 7. Gününe Giren Instagram Yasağını Böyle Protesto Etti

Amorti Kazım
Amorti Kazım - Onedio Editörü
09.08.2024 - 15:53

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Bir dönemin Şişli Belediye Başkanı ve mevcut CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyayı kullanım tarzıyla diğer siyasilerin arasından sıyrılan bir profil. Özellikle ilginç protestoları ve bir dönem etkileşimde TikTok fenomenleriyle kapışması Sarıgül'ü öne çıkaran özelliklerden.

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Kaset iddialarından sıyrılıp videolarına tam gaz devam eden Sarıgül yedinci güne giren Instagram engellemesini de protesto etti.

Kaset iddialarından sıyrılıp videolarına tam gaz devam eden Sarıgül yedinci güne giren Instagram engellemesini de protesto etti.

Ancak ilginç bir yöntemle 📹

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