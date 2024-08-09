Mustafa Sarıgül 7. Gününe Giren Instagram Yasağını Böyle Protesto Etti

Bir dönemin Şişli Belediye Başkanı ve mevcut CHP Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül sosyal medyayı kullanım tarzıyla diğer siyasilerin arasından sıyrılan bir profil. Özellikle ilginç protestoları ve bir dönem etkileşimde TikTok fenomenleriyle kapışması Sarıgül'ü öne çıkaran özelliklerden.
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Kaset iddialarından sıyrılıp videolarına tam gaz devam eden Sarıgül yedinci güne giren Instagram engellemesini de protesto etti.
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Ancak ilginç bir yöntemle 📹
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