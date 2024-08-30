Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Açıkladı: İstanbul’daki Batı Nil Virüsü Hastası Bodrum’a Tatile Gelmiş
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Açıkladı: İstanbul’daki Batı Nil Virüsü Hastası Bodrum’a Tatile Gelmiş
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Sivrisinekler sayesinde buluşan Batı Nil Virüsü hastalığı, özellikle İstanbul’da bazı kesimlerde yoğun olarak görülmüştü.
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Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, İstanbul’da hastalığı kapan bir kişinin Bodrum’da tatil yaptığını açıklayarak uyarı yayınladı.
“İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü tarafından tespit edilen Batı Nil Virüsü (BNV) vakasıyla ilgili yapılan filyasyon çalışmaları neticesinde, vakayla bağlantılı olabilecek adresler belirlenmiştir. İstanbul dışında, ailesiyle birlikte 02-05 Ağustos 2024 tarihleri arasında Bodrum, Mumcular Yolu üzerindeki Bodrum Park Resort Otel'de konaklayan ve 06-08 Ağustos 2024 tarihlerinde mavi tur etkinliğine katılan bir kişinin, 19.08.2024 tarihinde başlayan semptomlar gösterdiği bildirilmiştir.”
“Bu kişiden alınan numuneler Ankara Referans Laboratuvarı'na gönderilmiş olup, 27.08.2024 tarihinde kan örneğinde ve 28.08.2024 tarihinde idrar örneğinde PCR sonuçları "pozitif" olarak tespit edilmiştir.”
“BNV’nin inkübasyon süresi 3-14 gün arasında değişmektedir. Bu nedenle, vakayla temas eden otel ve bölgedeki diğer konaklama tesislerinde filyasyon çalışmalarına hız kazandırılmalı ve gerekli çevresel önlemler alınmalıdır.”
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“Halk sağlığını korumak adına, bu süreçte bölgedeki sağlık kuruluşları ve çalışanları, ateş, baş ağrısı, halsizlik, karın ağrısı, bulantı-kusma, ishal gibi semptomlarla başvuran hastalarda BNV’den şüphelenmelidir.”
Muğla İl Sağlık Müdürlüğü'nün açıklaması 👇
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