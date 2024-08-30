Muğla İl Sağlık Müdürlüğü Açıkladı: İstanbul’daki Batı Nil Virüsü Hastası Bodrum’a Tatile Gelmiş

İstanbul’da, Batı-Nil virüsü hastalığını kapan bir kişinin, ailesiyle birlikte Bodrum’da tatil yaptığı ortaya çıktı. Muğla İl Sağlık Müdürlüğü, hastanın konakladığı otel ve çevresinde filyasyon çalışmasının yapılması gerektiğini açıkladı.