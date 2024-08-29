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Bodrum’da Neler Oluyor? İçeçeklere Konulan Buzlar Sebebiyle Salgın Hastalık İddiası

Bodrum’da Neler Oluyor? İçeçeklere Konulan Buzlar Sebebiyle Salgın Hastalık İddiası

Bodrum
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
29.08.2024 - 10:14

Türkiye’nin gözde tatil destinasyonu Bodrum’da, son günlerde sivrisinek istilası ve içeceklere konulan buzlar sebebiyle salgın olduğu iddia edildi. Hastanelerde, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle gelen hastaların sayısında artış yaşanıyor.

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Muğla’nın Bodrum ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da pahalılık sebebiyle sık sık haberlere konu oluyor.

Muğla’nın Bodrum ilçesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da pahalılık sebebiyle sık sık haberlere konu oluyor.

Bodrum bu sefer ise salgın hastalık iddiasıyla gündemde.

Bodrum bu sefer ise salgın hastalık iddiasıyla gündemde.

Günaydın’dan Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre; mekanlarda içeceklere konulan buzlar ve içtikleri sudan rahatsızlanan kişiler, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle hastanelere başvuruyor.

Günaydın’dan Evren Abdullahoğlu’nun haberine göre; mekanlarda içeceklere konulan buzlar ve içtikleri sudan rahatsızlanan kişiler, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle hastanelere başvuruyor.

Kaynak

Tatilciler, serum takviyesiyle bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu ediliyor. Sağlık yetkilileri, tatil bölgelerinde temiz su kaynaklarına dikkat çekerek, buz kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Tatilciler, serum takviyesiyle bir süre müşahede altında tutulduktan sonra taburcu ediliyor. Sağlık yetkilileri, tatil bölgelerinde temiz su kaynaklarına dikkat çekerek, buz kullanımı konusunda uyarılarda bulunuyor.

Gölköy ve Göltürkbükü sakinleri de sivrisinek istilası nedeniyle zor günler geçiriyor.

Gölköy ve Göltürkbükü sakinleri de sivrisinek istilası nedeniyle zor günler geçiriyor.
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Bölgedeki eski su birikintilerinden kaynaklanan sivrisinekler, özellikle sıcak yaz akşamlarında herkesi canından bezdiriyor.

Bölgedeki eski su birikintilerinden kaynaklanan sivrisinekler, özellikle sıcak yaz akşamlarında herkesi canından bezdiriyor.

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