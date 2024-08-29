Bodrum’da Neler Oluyor? İçeçeklere Konulan Buzlar Sebebiyle Salgın Hastalık İddiası

Türkiye’nin gözde tatil destinasyonu Bodrum’da, son günlerde sivrisinek istilası ve içeceklere konulan buzlar sebebiyle salgın olduğu iddia edildi. Hastanelerde, mide bulantısı, kusma, ishal ve ateş gibi belirtilerle gelen hastaların sayısında artış yaşanıyor.