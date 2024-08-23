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Bodrum Gümüşlük'teki Ünlü Restoranın Adisyonunu Görenler Gözlerine İnanamadı

Bodrum Gümüşlük'teki Ünlü Restoranın Adisyonunu Görenler Gözlerine İnanamadı

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
23.08.2024 - 14:46 Son Güncelleme: 23.08.2024 - 14:48

Bodrum Gümüşlük'teki Melengeç restoranın adisyonu sosyal medyada bugünün konusu oldu. Bakalım siz ne düşüneceksiniz?

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Bodrum her yaz olduğu gibi bu yaz da adisyonlarıyla, lahmacun fiyatlarıyla gündeme geldi.

Bodrum her yaz olduğu gibi bu yaz da adisyonlarıyla, lahmacun fiyatlarıyla gündeme geldi.

Elbette Bodrum'da herkes için alternatif yerler var ancak dünyanın en pahalı işletmelerinin bazılarının da Bodrum'da olduğunu unutmamak lazım. Mesela Scorpio isimli bu gece kulübünün adisyonu, bizim ancak internette görebileceğimiz türden.

Elbette Bodrum'da herkes için alternatif yerler var ancak dünyanın en pahalı işletmelerinin bazılarının da Bodrum'da olduğunu unutmamak lazım. Mesela Scorpio isimli bu gece kulübünün adisyonu, bizim ancak internette görebileceğimiz türden.

Ünlü Momo Beach'in 21 bin küsür TL'lik hesabı da yine bu sezon çok konuşulmuştu.

Ünlü Momo Beach'in 21 bin küsür TL'lik hesabı da yine bu sezon çok konuşulmuştu.

Ünlü isimler bile Bodrum fiyatları karşısında isyan etti.

Ünlü isimler bile Bodrum fiyatları karşısında isyan etti.

Sosyal medyada dolaşan en son adisyonlardan biri de Bodrum Gümüşlük'ün en ünlü balık restoranlarından biri olan Melengeç'e ait.

Sosyal medyada dolaşan en son adisyonlardan biri de Bodrum Gümüşlük'ün en ünlü balık restoranlarından biri olan Melengeç'e ait.
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14 bin 500 TL olan adisyonda en dikkat çekici kalemler ise 3500 TL kokoreç, 1000 TL şalgam ücreti.

14 bin 500 TL olan adisyonda en dikkat çekici kalemler ise 3500 TL kokoreç, 1000 TL şalgam ücreti.

Ne diyelim, arz talep meselesi...

Ne diyelim, arz talep meselesi...
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