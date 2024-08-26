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Ferman Toprak, Bodrum'da Yediği Lahmacunun Fiyatına İsyan Etti! "Her Lahmacuna 1 Kilo Kıyma mı Koydunuz?"

Ferman Toprak, Bodrum'da Yediği Lahmacunun Fiyatına İsyan Etti! "Her Lahmacuna 1 Kilo Kıyma mı Koydunuz?"

Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
26.08.2024 - 20:44

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Bodrum'da konser sonrası eşiyle yediği 3 lahmacuna 3 bin 900 TL ödediğini söyleyen şarkıcı Ferman Toprak, 'Bu ne kardeşim, her lahmacuna 1 kilo et mi koydunuz?' diyerek duruma isyan etti.

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YouTuber Pınar Kerimoğlu'nun kanalına konuk olan şarkıcı Ferman Toprak, lahmacun üzerinden Bodrum'daki fiyatlara sitem etti.

YouTuber Pınar Kerimoğlu'nun kanalına konuk olan şarkıcı Ferman Toprak, lahmacun üzerinden Bodrum'daki fiyatlara sitem etti.

Konser sonrası eşiyle birlikte bir otelde yemek yemeye gittiğini söyleyen Toprak, '3 lahmacun yedik, 3 ayran içtik 3900 lira hesap geldi. Dedim 'Kardeşim her bir lahmacuna 1 kilo kıyma mı koydunuz?" diyerek fiyatlara tepki gösterdi. İşte o anlar; 🎥

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CloneJesus

Teyzenin dunyadan haberi yok. Kiymanin kilosunu duyunca herhalde oyledir diyor la şaka gibi. Kolay gelsin teyzem.

Arwen

Yine Bodrum yine lahmacun fetişi. Çökertme kebabı dururken, o nefis yeşillikler, girit ezmesi, levrek marin filan dururken..! Bari bunlarla kazıklanın. 🙂

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