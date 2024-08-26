Ferman Toprak, Bodrum'da Yediği Lahmacunun Fiyatına İsyan Etti! "Her Lahmacuna 1 Kilo Kıyma mı Koydunuz?"

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YouTuber Pınar Kerimoğlu'nun kanalına konuk olan şarkıcı Ferman Toprak, lahmacun üzerinden Bodrum'daki fiyatlara sitem etti.
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Konser sonrası eşiyle birlikte bir otelde yemek yemeye gittiğini söyleyen Toprak, '3 lahmacun yedik, 3 ayran içtik 3900 lira hesap geldi. Dedim 'Kardeşim her bir lahmacuna 1 kilo kıyma mı koydunuz?" diyerek fiyatlara tepki gösterdi. İşte o anlar; 🎥
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Teyzenin dunyadan haberi yok. Kiymanin kilosunu duyunca herhalde oyledir diyor la şaka gibi. Kolay gelsin teyzem.
Yine Bodrum yine lahmacun fetişi. Çökertme kebabı dururken, o nefis yeşillikler, girit ezmesi, levrek marin filan dururken..! Bari bunlarla kazıklanın. 🙂
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