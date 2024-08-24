Bodrum’da Esnafın Taklit Ürün İsyanı: Yolu Kapatıp Eylem Yaptılar
Bodrum’da Esnafın Taklit Ürün İsyanı: Yolu Kapatıp Eylem Yaptılar
Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinde olan Muğla’nın Bodrum ilçesindeki esnaflar, taklit ürün denetimlerini protesto etmek için yol kapattı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’nin olay yerine gelmesi sonrasında esnaf protestodan vazgeçti.
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Türkiye’nin tatil başkenti Bodrum’da bu yıl turist sayısında yaşanan düşüş sık sık gündeme geliyordu.
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Bodrum, bu sefer esnafın yaptığı protesto ile konuşuluyor.
İlçe merkezinde faaliyet gösteren bazı işletmelerde taklit ürünlerle ilgili denetim yapılmak istendi. Denetime tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, oturma eylemi yaptı.
Vergilerini, stopajlarını ödedikleri ve istihdam sağladıklarını ifade eden esnaf, yapılan her denetimde sicillerinin bozulduğunu dile getirerek denetim yapılmamasını istedi.
Tüm ikna çabalarına rağmen esnafın yolu açmaması üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli bölgeye geldi. Esnafla bir süre konuştuktan sonra yolu açmaya ikna eden Darendeli, yaklaşık 10 kişilik esnaf grubuyla istişare için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti. 10 kişilik grubun emniyete gitmesi sonrası kalabalık esnaf grubu meydandan dağıldı.
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hem sahte ürün satacaksın hemde adaleti protesto edeceksin. müthiş ya.
içlerinde bir tane bile Bodrum'lu yok :) hepsi doğulu tişörtleri de Prada, Louis Vuitton, Versace hahaahahh çok traji komik ya.Bu Muğla halkı nerde sahii?
sahtecilik ile istihdam sağlıyorlar kimlerle? hepsi doğudan gelmiş çobanlara.