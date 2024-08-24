Bodrum’da Esnafın Taklit Ürün İsyanı: Yolu Kapatıp Eylem Yaptılar

Türkiye’nin en gözde tatil yerlerinde olan Muğla’nın Bodrum ilçesindeki esnaflar, taklit ürün denetimlerini protesto etmek için yol kapattı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’nin olay yerine gelmesi sonrasında esnaf protestodan vazgeçti.