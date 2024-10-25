Muğla'daki Düğün Yemeği Sinisi Twitter'daki Mizahşörlerin Yaratıcılıklarını Konuşturdu

Muğla’daki düğün yemeği sinisi sosyal medyada mizahın odak noktası haline geldi. Ege’nin renkli yemek kültürüyle dolu bu siniler Twitter kullanıcılarını yaratıcı yorumlar yapmaya teşvik etti. Düğünlerde genellikle görmeye alışık olduğumuz etli yemekler yerini, Muğla’ya özgü mezeler ve zeytinyağlılarla dolu bir sunuma bırakınca mizahşörler de iş başa düştü!