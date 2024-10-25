Muğla'daki Düğün Yemeği Sinisi Twitter'daki Mizahşörlerin Yaratıcılıklarını Konuşturdu
Muğla'daki Düğün Yemeği Sinisi Twitter'daki Mizahşörlerin Yaratıcılıklarını Konuşturdu
Muğla’daki düğün yemeği sinisi sosyal medyada mizahın odak noktası haline geldi. Ege’nin renkli yemek kültürüyle dolu bu siniler Twitter kullanıcılarını yaratıcı yorumlar yapmaya teşvik etti. Düğünlerde genellikle görmeye alışık olduğumuz etli yemekler yerini, Muğla’ya özgü mezeler ve zeytinyağlılarla dolu bir sunuma bırakınca mizahşörler de iş başa düştü!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Görsel şöyle:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yapılan mizahlar da böyle:
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
👇
👇
👇
👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
👇
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın