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Muğla’da Köpek Balığı Heyecanı: Tekne Turu Yapan Turistler Kaydetti

Muğla’da Köpek Balığı Heyecanı: Tekne Turu Yapan Turistler Kaydetti

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
10.06.2025 - 18:10

Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi’nde tekne turu yapan turistler boyu yaklaşık 4 metreyi bulan beyaz kum köpek balığı ile karşılaştı.

Tuzla Koyu’nda kaydedilen beyaz kum köpekbalığı saldırgan olmaması ile biliniyor.

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Muğla’da tekne turu yapan turistler köpek balığı heyecanı yaşadı.

Muğla’da tekne turu yapan turistler köpek balığı heyecanı yaşadı.

Gökova Körfezi Tuzla Koyu açıklarında tekne ile dolaşan ve yanında yabancı turist bulunan vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen video ilk anlarda heyecana neden oldu. 

Su yüzeyine yakın yüzen beyaz kum köpek balığı teknedeki ve bottaki yerli ve yabancı turistlerin bakışları arasında tekrar kayboldu.

O anlar 👇

Yıllardır takip ediliyormuş.

Yıllardır takip ediliyormuş.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri türün beyaz kum köpek balığı olduğunu ve zararsız deniz canlısı olduğunu belirtti. 

Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyeleri, Latince Charcarias Plumbeus adı verilen ve saldırgan olmayan köpek balığının yıllardır izlemesinin yapıldığını açıkladı.

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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