Muğla’da Köpek Balığı Heyecanı: Tekne Turu Yapan Turistler Kaydetti
Muğla’nın Ula ilçesine bağlı Gökova Körfezi’nde tekne turu yapan turistler boyu yaklaşık 4 metreyi bulan beyaz kum köpek balığı ile karşılaştı.
Tuzla Koyu’nda kaydedilen beyaz kum köpekbalığı saldırgan olmaması ile biliniyor.
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Muğla’da tekne turu yapan turistler köpek balığı heyecanı yaşadı.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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