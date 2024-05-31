Müge Anlı'daki İstismar Olayından Kızıl Goncalar Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
Müge Anlı'daki İstismar Olayından Kızıl Goncalar Paylaşımına Televizyon Dünyasında Bugün Yaşananlar
31 Mayıs Cuma günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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Müge Anlı'nın bugünkü programında Muğla'da yaşanan istismar vakası izleyenleri şoke etti. Evden kaçan kızların üvey babaları tarafından tecavüze uğradığı ortaya çıktı.
Ekranların sevilen dizisi İnci Taneleri'nin sezon finali dün akşam yayınlandı. Gelin dizide yaşananlara ve sosyal medyadan gelen tepkilere hep birlikte bakalım.
NOW'ın en iddialı işi olan Kızıl Goncalar geçtiğimiz günlerde sezon finali yaparak ekran arası verirken, dizide Levent karakterine hayat veren Özcan Deniz, Cüneyd ve Zeynep fanları için sürpriz bir paylaşım yaptı.
NOW'da yayınlanan Hudutsuz Sevda, ikinci sezon onayını alan diziler arasında yerini aldı. Sevilen dizi sezon finaliyle ekran arası verirken, dizide Zeynep karakterine hayat veren Miray Daner'den duygusal bir veda paylaşımı geldi.
Show TV'nin en sevilen işlerinden Kızılcık Şerbeti 3. sezon için kolları sıvarken, sezon finali için büyük beklenti oluştu. Dizinin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ise sezon finali hakkında bomba itiraflarda bulundu.
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