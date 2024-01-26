Mr. Beast Ödülünün Türk Fenomene Denk Gelişi Hem Umutları Yeşertti Hem Kahkaha Attırdı!
Mr. Beast Ödülünün Türk Fenomene Denk Gelişi Hem Umutları Yeşertti Hem Kahkaha Attırdı!
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Belki denk gelmişsinizdir, dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in geçtiğimiz günlerde X'te yaptığı paylaşım rekor kırmıştı!
MrBeast'in YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenen videosu, X'te paylaştığında 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşarak tarihe geçmişti.
Bunun üzerine, Mr. Beast'ten bir çekiliş duyurusu gelmişti. Tweet'ini rt'leyen ve kendisini takip eden 10 kişiye videodan kazancını paylatıracağını söyleyen Mr. Beast, kazananları da 72 saat içinde seçeceğini açıklamıştı.
Geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen kazanan listesi belli oldu! Ve şans Türk'e de vurdu!
Kazananlar listesinde yer alan Onedio'nun kıymetli Genel Yayın Direktörü Mehmet Cemil Kemaloğlu, 758 bin TL kazandı ve resmen bayrak astırdı! 🇹🇷❤️
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Çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşımla duygulandıran Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun çekilişi kazanması yurdum insanının hem umudunu yeşertti, hem de kahkaha attırdı!
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"Şu şekil olduk" 👇
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"Cemil reise şu şekil yanlayacağız anlaşıldı" 👇
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