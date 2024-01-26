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Mr. Beast Ödülünün Türk Fenomene Denk Gelişi Hem Umutları Yeşertti Hem Kahkaha Attırdı!

Mr. Beast Ödülünün Türk Fenomene Denk Gelişi Hem Umutları Yeşertti Hem Kahkaha Attırdı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
26.01.2024 - 23:02

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in X üzerinden kendisini takip edip paylaşımını Rt'leyen 10 kişiye 25'er bin dolar dağıttığı çekilişin kazanlarından biri de ülkemizden çıktı. Listede yer alan Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun hayattaki şansına gelen yorumlar güldürdü!

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Belki denk gelmişsinizdir, dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in geçtiğimiz günlerde X'te yaptığı paylaşım rekor kırmıştı!

Belki denk gelmişsinizdir, dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in geçtiğimiz günlerde X'te yaptığı paylaşım rekor kırmıştı!

Kaçıranlarınız için tüm detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

MrBeast'in YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenen videosu, X'te paylaştığında 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşarak tarihe geçmişti.

MrBeast'in YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenen videosu, X'te paylaştığında 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşarak tarihe geçmişti.

Bunun üzerine, Mr. Beast'ten bir çekiliş duyurusu gelmişti. Tweet'ini rt'leyen ve kendisini takip eden 10 kişiye videodan kazancını paylatıracağını söyleyen Mr. Beast, kazananları da 72 saat içinde seçeceğini açıklamıştı.

Bunun üzerine, Mr. Beast'ten bir çekiliş duyurusu gelmişti. Tweet'ini rt'leyen ve kendisini takip eden 10 kişiye videodan kazancını paylatıracağını söyleyen Mr. Beast, kazananları da 72 saat içinde seçeceğini açıklamıştı.

Geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen kazanan listesi belli oldu! Ve şans Türk'e de vurdu!

Geçtiğimiz saatlerde merakla beklenen kazanan listesi belli oldu! Ve şans Türk'e de vurdu!

Kazananlar listesinde yer alan Onedio'nun kıymetli Genel Yayın Direktörü Mehmet Cemil Kemaloğlu, 758 bin TL kazandı ve resmen bayrak astırdı! 🇹🇷❤️

Kazananlar listesinde yer alan Onedio'nun kıymetli Genel Yayın Direktörü Mehmet Cemil Kemaloğlu, 758 bin TL kazandı ve resmen bayrak astırdı! 🇹🇷❤️
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Çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşımla duygulandıran Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun çekilişi kazanması yurdum insanının hem umudunu yeşertti, hem de kahkaha attırdı!

Çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşımla duygulandıran Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun çekilişi kazanması yurdum insanının hem umudunu yeşertti, hem de kahkaha attırdı!

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"Şu şekil olduk" 👇

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"Cemil reise şu şekil yanlayacağız anlaşıldı" 👇

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