Mr. Beast Ödülünün Türk Fenomene Denk Gelişi Hem Umutları Yeşertti Hem Kahkaha Attırdı!

Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in X üzerinden kendisini takip edip paylaşımını Rt'leyen 10 kişiye 25'er bin dolar dağıttığı çekilişin kazanlarından biri de ülkemizden çıktı. Listede yer alan Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun hayattaki şansına gelen yorumlar güldürdü!