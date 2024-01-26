Evi Barkı Olmayan Dilber Herkesi Evsiz Bırakmaya Ant İçti: İnci Taneleri'nden Sonra Pavyonlara %100 Zam Geldi!
Evi Barkı Olmayan Dilber Herkesi Evsiz Bırakmaya Ant İçti: İnci Taneleri'nden Sonra Pavyonlara %100 Zam Geldi!
İnci Taneleri'nin dün yayınlanan ilk bölümünde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü'nün dans sahnesi gündem olmuştu. Dilber'den sonra pavyonlara %100 zam gelmesi sosyal medya kullanıcılarının diline düştü.
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Bildiğiniz üzere tüm Türkiye'nin konuştuğu İnci Taneleri dizisi dün akşam ilk bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Bildiğiniz gibi diyoruz çünkü İnci Taneleri sosyal medya gündeminin tam ortasında yer aldı!
Hazar Ergüçlü'nün canlandırdığı Dilber karakterinin pavyonda dans ettiği sahne ise dizinin en çarpıcı kısmıydı. Bu sahneden sonra Ankara İzmir ve İstanbul'daki pavyonlara %100 zam geldi.
Zaten herkes "Dilber evin barkın yok mu?" diye dolaşırken gelen bu zam haberi sosyal medya kullanıcılarının diline fena düştü.
Gelin, zam haberini kim nasıl karşılamış birlikte bakalım!
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Siz pavyon fiyatlarına gelen zam hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım!
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