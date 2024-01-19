Motorine Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Zam Geliyor
Motorine Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Zam Geliyor
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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor.
Motorin fiyatlarında 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.
Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 40,21 TL'ye yükselecek.
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