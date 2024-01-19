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Motorine Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Zam Geliyor

Motorine Bu Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olacak Şekilde Zam Geliyor

Zam Benzin Motorin
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Onedio Gündem Editörü
19.01.2024 - 09:28

ÜFE artışı, döviz ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrasında motorin fiyatlarına zam geliyor. Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorinde zamlı fiyatlar uygulanacak. 

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Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Döviz kuru ve petrol fiyatlarındaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını da etkiledi.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor.

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine zam geliyor.

Motorin fiyatlarında 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Motorin fiyatlarında 20 Ocak Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 15 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Benzinde ise bu gece fiyat değişimi olmayacak.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 40,21 TL'ye yükselecek.

Zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul'da 40,21 TL'ye yükselecek.
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