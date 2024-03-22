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Motorin Benzin Derken Bir Zam da LPG'ye Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişti!

Motorin Benzin Derken Bir Zam da LPG'ye Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişti!

Akaryakıt Benzin Motorin
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
22.03.2024 - 09:58 Son Güncelleme: 22.03.2024 - 10:12

Akaryakıt piyasalarında artış bitmiyor. Tabelalar zamlarla peş peşe değişiyor. Motorin ve benzinin ardından bu kez de LPG'ye zam geldi! Brent petrol 85 dolar seviyelerinden alıcı bulurken piyasalardaki dalgalanma LPG fiyatlarını 22 liranın üzerine çıkmasına neden oldu. Şimdi de motorine indirim konuşuluyor! Peki, LPG ne kadar zam geldi? Motorin ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?  

İşte, 22 Mart Cuma günü İstanbulAnkara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.

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Çarşamba günü benzine ve motorine zam gelmişti: Bir zam da LPG'ye geldi!

Çarşamba günü benzine ve motorine zam gelmişti: Bir zam da LPG'ye geldi!

Mart ayında akaryakıt fiyatları peş peşe değişti. Geçtiğimiz ayın indirimlerini unutturan zamlar 15 ve 20 Mart tarihlerinde çifter çifter pompaya yansıdı. 15 Mart Cuma günü motorine 1 lira 10 kuruş, benzine ise 1 lira 53 kuruş zam geldi. 19 Mart Salı günü ise benzine 1 lira 37 kuruş, motorine 1 lira 13 kuruş zam yapıldı. Bu kez zam LPG'ye geldi. 

LPG'ye gece yarısı zam geldi. 22 Mart Cuma gününden itibaren geçerli olan LPG zammı ise 52 kuruş olarak açıklandı.

Şimdi de Motorine İndirim Gelebilir!

Şimdi de Motorine İndirim Gelebilir!

Son birkaç günde peş peşe gelen zamların ardıdan tabelalara bir de indirimin yansıma ihtimali konuşuluyor. Motorine 23 Mart Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira indirim gelebilir. Fakat henüz sektör temsilcilerinden konuya ilişkin bir açıklama gelmedi. 

İşte, güncel akaryakıt fiyatları 👇

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Güncel Brent Petrol Fiyatı

Brent petrol, 22 Mart Cuma sabahı 85,27 dolardan alıcı buluyor.

  • Brent petrol önceki kapanış fiyatı ise 85,78 dolardı.

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Anadolu yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 43.36 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 42.96 TL

  • LPG litre fiyatı 22.47 TL 

İstanbul Avrupa yakasında: 

  • Benzinin litre fiyatı 43.45 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 43.03 TL

  • LPG litre fiyatı 22.40 TL

Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 44.21 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 43.85 TL

  • LPG litre fiyatı 22.37 TL

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İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Akaryakıt Fiyatları

  • Benzinin litre fiyatı 44.41 TL 

  • Motorinin litre fiyatı 44.05 TL

  • LPG litre fiyatı 22.01 TL

UYARI: Fiyatlar illerde olduğu gibi ilçeler ve bayiler arasında da farklılık gösteriyor.

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