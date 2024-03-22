Motorin Benzin Derken Bir Zam da LPG'ye Geldi! Akaryakıt Fiyatları Yeniden Değişti!

Akaryakıt piyasalarında artış bitmiyor. Tabelalar zamlarla peş peşe değişiyor. Motorin ve benzinin ardından bu kez de LPG'ye zam geldi! Brent petrol 85 dolar seviyelerinden alıcı bulurken piyasalardaki dalgalanma LPG fiyatlarını 22 liranın üzerine çıkmasına neden oldu. Şimdi de motorine indirim konuşuluyor! Peki, LPG ne kadar zam geldi? Motorin ve benzin fiyatlarında değişiklik bekleniyor mu? Brent petrol, LPG, benzin ve motorin (mazot) fiyatları ne kadar oldu?

İşte, 22 Mart Cuma günü İstanbul, Ankara ve İzmir'de güncel akaryakıt fiyatları.