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Moskova'daki Terör Saldırısında Sivilleri Kurtaran İslam Halilov'a Devlet Ödülü Verildi

Moskova'daki Terör Saldırısında Sivilleri Kurtaran İslam Halilov'a Devlet Ödülü Verildi

Terör Moskova
Eray İspir
Eray İspir - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.03.2024 - 19:15

Moskova'daki terör saldırısında sivillerin tahliyesine yardım ederek 100'ün üzerinde kişinin hayatını kurtaran 15 yaşındaki İslam Halilov'a resmi devlet ödülü verildi.

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Geçtiğimiz hafta cuma akşamı Rusya'nın Moskova kentinde bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralanmıştı.

Geçtiğimiz hafta cuma akşamı Rusya'nın Moskova kentinde bir konser salonuna düzenlenen terör saldırısında 143 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralanmıştı.

Saldırı devam ederken Crocus Belediye Binası'nda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki İslam Halilov acil çıkış kapılarını açarak sivillerin konser salonunu hızla boşaltmasına yardım etti.

Saldırı devam ederken Crocus Belediye Binası'nda yarı zamanlı çalışan 15 yaşındaki İslam Halilov acil çıkış kapılarını açarak sivillerin konser salonunu hızla boşaltmasına yardım etti.

Yüzün üzerinde sivilin hayatını kurtardığı düşünülen İslam Halilov'a resmi devlet ödülü verildi.

Yüzün üzerinde sivilin hayatını kurtardığı düşünülen İslam Halilov'a resmi devlet ödülü verildi.

Moskva Online'a konuşan 15 yaşındaki Halilov, "Eğer harekete geçmezsem hem kendi hayatımı kaybedeceğimi hem de çevredeki birçok insanın öleceğini farkettim. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum" dedi.

Moskva Online'a konuşan 15 yaşındaki Halilov, "Eğer harekete geçmezsem hem kendi hayatımı kaybedeceğimi hem de çevredeki birçok insanın öleceğini farkettim. Dürüst olmak gerekirse çok korkmuştum" dedi.

Saldırı esnasında kapıyı açmak için uğraşırken teröristlerin kendisine ve diğer sivillere ateş açabileceğinden korktuğunu söyleyen Halilov, 'Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum, bu işimi bir parçası. Yüzlerce insanın ölmesindense sadece kendin ölmen daha iyidir' dedi.

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İslam Halilov'un ödülünü aldığı anlar 📹

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