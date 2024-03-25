Moskova'daki Terör Saldırısında Sivilleri Kurtaran İslam Halilov'a Devlet Ödülü Verildi

Saldırı esnasında kapıyı açmak için uğraşırken teröristlerin kendisine ve diğer sivillere ateş açabileceğinden korktuğunu söyleyen Halilov, 'Kendimi bir kahraman olarak görmüyorum, bu işimi bir parçası. Yüzlerce insanın ölmesindense sadece kendin ölmen daha iyidir' dedi.