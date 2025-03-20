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Morgan Stanley'den Türkiye Açıklaması: Borsa İstanbul'dan Çekildiği İddia Edilmişti

Morgan Stanley'den Türkiye Açıklaması: Borsa İstanbul'dan Çekildiği İddia Edilmişti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2025 - 13:21

ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley’in Borsa İstanbul’dan çekildiği iddia edilmişti. Morgan Stanley’den söz konusu iddialara dair açıklama geldi. Banka, Türkiye'ye olan bağlılıklarının sürdüğünü açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) X hesabından yapılan açıklamada ise 'Bazı basın yayın organlarında, 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir' denildi.

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Morgan Stanley Türkiye'den çekildi mi?

Morgan Stanley Türkiye'den çekildi mi?

Yatırım bankası Morgan Stanley'in Borsa İstanbul üyeliklerinin sona erdiği ileri sürülmüştü. Çıkan haberler 'Morgan Stanley Türkiye'den çekildi' başlıklarıyla gündem olmuştu. Morgan Stanley'den bu iddialara dair açıklama geldi. ABD'li dev yatırım bankası, Türkiye'ye olan bağlılığını sürdürmekte olduğunu belirterek, 'İstanbul'daki varlığımızı koruyacak ve Türkiye’deki müşterilerimizin şirketimizin tüm kapasitesinden faydalanmaya devam etmesini sağlayacağız.' ifadeleri kullanıldı.

DMM, çıkan haberlerin manipülasyon içerdiğini belirtti.

DMM, çıkan haberlerin manipülasyon içerdiğini belirtti.
twitter.com

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: 

'Bazı basın yayın organlarında, “Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi” iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir.

Morgan Stanley, daha önce mevcuttaki faaliyet izinlerinden feragat etme başvurusunda bulunmuştur. Bu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunca olumlu karşılanarak kurumun sahip olduğu Dar Yetkili Aracı Kurum Belgesi iptal edilmiş ve Borsa İstanbul Yönetim Kurulunun 12 Mart 2025 tarihli kararı ile Borsa üyeliğinden çıkarılmıştır.

Morgan Stanley A.Ş. uzun yıllardır Borsa İstanbul’da aktif olarak işlemlere aracılık etmemektedir. 

Morgan Stanley’in 12 Mart’ta kabul edilen feragat başvurusunun, ülkemizde yaşanan güncel gelişmelerin bir sonucu olduğu iddiası gerçeği yansıtmamaktadır.

Sermaye piyasasının işleyişini bozabilecek spekülatif açıklamalara itibar etmeyiniz.'

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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