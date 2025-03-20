Morgan Stanley'den Türkiye Açıklaması: Borsa İstanbul'dan Çekildiği İddia Edilmişti
Morgan Stanley'den Türkiye Açıklaması: Borsa İstanbul'dan Çekildiği İddia Edilmişti
ABD merkezli dev yatırım bankası Morgan Stanley’in Borsa İstanbul’dan çekildiği iddia edilmişti. Morgan Stanley’den söz konusu iddialara dair açıklama geldi. Banka, Türkiye'ye olan bağlılıklarının sürdüğünü açıkladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) X hesabından yapılan açıklamada ise 'Bazı basın yayın organlarında, 'Dünyaca ünlü banka Morgan Stanley, Borsa İstanbul'dan çekildi' iddiasıyla paylaşılan haberler manipülasyon içermektedir' denildi.
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Morgan Stanley Türkiye'den çekildi mi?
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DMM, çıkan haberlerin manipülasyon içerdiğini belirtti.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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