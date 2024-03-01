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Montları Hazırlayın! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar ve Yağmur Uyarısı

Montları Hazırlayın! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar ve Yağmur Uyarısı

Kubilay
Kubilay - Onedio Editörü
01.03.2024 - 09:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haftalık hava tahmin raporu yayımlandı. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Mart ayının başlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Şen'e açıklamalarına göre, önümüzdeki günlerde yağışlar artacak ve özellikle batı bölgelerimizde daha yoğun bir şekilde hissedilecek. Sıcaklıklar da ciddi biçimde düşecek.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, diğer yerler de ise az bulutlu ve açık.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, diğer yerler de ise az bulutlu ve açık.

İzmir, Muğla, Aydın ve Balıkesir'in kıyı ilçelerinin akşam saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunmakta. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile kuzey ve iç kesimlerde de yer yer yoğun olmak üzere pus, yer yer sis görülebilir.

"Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta."

"Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta."

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sıcaklıkların yeni haftada düşeceğini ve bazı bölgelerde havanın soğuyacağını ifade etti. Şen, 'Anadolu'da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklar da 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz.'

"Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir."

"Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir."

'Salı günü tekrar yağış geliyor. Bu yağış biraz daha kuvvetli olabilir batı bölgelerimizde. Doğuda ise önümüzdeki Salı gününden sonra biraz soğuma var. Bu soğuma Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir. Marmara bölgesinde kar yağışı yok. Yükseklerde Perşembe günü karla karışık yağmur olabilir, sadece bir gün olarak ama Anadolu'da bu sistem kar yağışı meydana getirebilecek.'

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