Montları Hazırlayın! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar ve Yağmur Uyarısı

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, sıcaklıkların yeni haftada düşeceğini ve bazı bölgelerde havanın soğuyacağını ifade etti. Şen, 'Anadolu'da kar yağışı var diyelim. Sıcaklıklar da 6-7 derece düşecek. Cumartesi günü sabah saatlerinden olmakla beraber Marmara dahil olmak üzere Ege ve Akdeniz civarında yağmur girişi var. Bu yağmur girişi çok uzun süreli değil. Batı bölgelerimizde bir günlük bir yağış göreceğiz.'