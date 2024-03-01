Montları Hazırlayın! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar ve Yağmur Uyarısı
Montları Hazırlayın! Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den Kar ve Yağmur Uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel haftalık hava tahmin raporu yayımlandı. CNN Türk Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Mart ayının başlarına dair önemli bilgiler paylaştı. Şen'e açıklamalarına göre, önümüzdeki günlerde yağışlar artacak ve özellikle batı bölgelerimizde daha yoğun bir şekilde hissedilecek. Sıcaklıklar da ciddi biçimde düşecek.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre: Yurdun batı ve kuzey kesimlerinde hava parçalı ve çok bulutlu, diğer yerler de ise az bulutlu ve açık.
"Önümüzdeki hafta yağışlı bir hafta."
"Anadolu'da karla karışık yağmur meydana getirebilir."
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