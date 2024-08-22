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Misafirlerin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

etiket Misafirlerin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 10:01

Bu testte verdiğin cevaplara göre misafirlerinin evin hakkındaki düşüncesini söylüyoruz!

Hazırsan haydi teste!

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1. Kendini çok yorgun hissediyorsun ama arkadaşların sana gelmek istiyor. Ne yaparsın?

2. En son ne zaman misafir ağırladın?

3. Evinde her an misafir gelebilir hissiyle aldığın bir diş fırçası var mı?

4. Misafir geleceğini öğrendiğinde hemen temizliğe girişir misin?

5. Mutfağının genel hali nasıl?

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6. Evi süpürüp silme alışkanlığın nasıl diye sorsak?

7. Tuvalet ve banyo temizliğini ne sıklıkla yapıyorsun?

8. Son olarak, evine bir defa gelenler bir kez daha gelmek ister mi?

Herkes fazlasıyla memnun!

Misafirlerin senin evinden oldukça memnun ve tertemiz buluyor! Kapıdan içeri adım attıklarında adeta bir temizlik şöleniyle karşılaşıyorlar. Evinin pırıl pırıl parlayan yerleri ve tertemiz havası sayesinde herkes kendini beş yıldızlı bir otelde gibi hissediyor. Senin evine gelen misafirlerin tek endişesi, bu kadar hijyenik bir ortamda nasıl yaşayacaklarını düşünüp gülümsemekten kendilerini alamamaları!

Birçoğu memnun ayrılıyor!

Çoğu misafir, senin evinden memnun ve mutlu ayrılıyor! Evine geldiklerinde temizliğin ve düzenin etkisi altında kalan misafirlerin, sana teşekkür etmeyi asla unutmuyorlar. Her köşede kendilerini rahat hissediyor, adeta bir otel konforunda vakit geçiriyorlar. Evinin sıcak ve samimi atmosferi, misafirlerinin yüzlerini güldürüyor. Temizlik ve misafirperverlik konusunda senin eline su döken yok! Ama arada bir yerde, kendini biraz daha gevşetmen gerektiğini düşünen birkaç kişi çıkabilir...

Özensiz olduğunu düşünenler olabilir…

Çoğu misafir senin evinden memnun ayrılıyor ama arada bazıları biraz daha özensiz olduğunu düşünebilir. Ancak ne derler bilirsin: Mükemmelliğin sınırı yoktur! Evinin sıcak ve samimi atmosferi sayesinde her misafirin kendini rahat hissettiği bir gerçek. Belki de senin evdeki rahatlığın ve doğal halin, bazılarına farklı gelebilir. Sonuçta, ev dediğin biraz da dağınık ve samimi olmalı, değil mi? Ama merak etme, senin içtenliğin ve misafirperverliğin, küçük eksiklikleri unutturacak kadar etkileyici. Evin bir otel değil, dolayısıyla ufak tefek detaylara takılmak yerine seninle keyifli vakit geçirmeyi tercih ediyorlar!

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