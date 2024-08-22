Misafirlerin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?
Misafirlerin Evin Hakkında Ne Düşünüyor?
Bu testte verdiğin cevaplara göre misafirlerinin evin hakkındaki düşüncesini söylüyoruz!
Hazırsan haydi teste!
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1. Kendini çok yorgun hissediyorsun ama arkadaşların sana gelmek istiyor. Ne yaparsın?
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2. En son ne zaman misafir ağırladın?
3. Evinde her an misafir gelebilir hissiyle aldığın bir diş fırçası var mı?
4. Misafir geleceğini öğrendiğinde hemen temizliğe girişir misin?
5. Mutfağının genel hali nasıl?
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