Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/sarahaspler/...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Bir odada üç erkek kalıyordu. Gece boyunca tüm pencereleri ve ışıkları açık bırakmışlar. Hiç bu kadar çok böceğin bir odada uçuştuğunu görmemiştim. Korkunçtu."
2. "Bir süre temizlik işlerinde çalıştım. Bir iş arkadaşım mikrodalga fırında prezervatif içinde dışkı buldu."
3. "Biri komidinin içine dışkı yapmıştı. Çok uzun süre geçtiği için kurumuştu. Temizlemem bir saat sürdü."
4. "Odayı temizlemeye gittiğimde şok oldum. Duvarlara kullanılmış pedler yapıştırılmıştı."
5. "Annem bir otelde temizlikçi olarak çalışıyordu. Yatak çarşaflarının yumurta bulmuştu."
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6. "Otelde organizasyon vardı. Çocuklar için oda tuttular ve onlar orada vakit geçirdi. Odadan çıktıklarında her yerde dondurma vardı."
7. "Kirli bebek bezini yatağın kenarına sıkıştırmışlardı."
8. "Doğum günü pastasını yere düşürmüşlerdi ve üstünden geçip her yeri pasta yapmışlardı."
9. "Biri yastığa dışkısını yapıp, 'iyi temizlemeler' yazmıştı."
10. "Yatağın yanında, yerde güneş yanığından soyulmuş deri parçaları vardı. Gerçekten iğrençti."
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11. "Her yeri kaplayan arı dışkıları vardı. Odada kalan adam arıcılık yapıyordu ve yanlışlıkla kovanı devirdiği anlaşılıyordu. Dışkıları temizlemek için birkaç gün boyunca keskin kimyasallarla ovuşturmak gerekiyordu. Duvarları bile yeniden boyamak zorunda kaldık."
12. "Tezgahın üzerinde üç dört günlük yarısı yenmiş hindi duruyordu. İğrenç kokuyordu."
13. "Tuvalet deliğinde çiğ kıyma buldum."
14. "Misafir sarhoşken yatağa idrarını yapmış sonra bunu kesmek için bir tereyağı bıçağı kullanmış. Yatağı da fark etmeyelim diye ters çevirmiş."
15. "Abajurda dışkı lekeleri vardı. Onu temizlemek yerine duvar kısmına gelecek şekilde çevirdim."
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