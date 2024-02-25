Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/hannahdobro/...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Bir hafta boyunca bir otelde çalıştım. Hala eğitimde olduğum için, temizlik görevlisiyle birlikte bir odayı temizlemeye gittik. Odada en az yirmi dildo vardı ve kullanılmışlardı. Yatağın üstünde, lavaboda, küvette, her yerdelerdi."
2. "Otelde oda denetçisiydim ve bir misafirin banyo küvetinde eti, ananas ve sarımsakla marine ettiğini gördüm."
3. "Odada kalan misafir, yemek sipariş etmiş. Ardından balkon kapısını açık bırakmış ve havuza gitmişti. Misafir odaya geri döndüğünde odalarında ayı olduğunu görüp, bize haber verdiler. Sessizce odaya yaklaştık ve kapıyı yavaşça açtık. Karşımızda, yemeğini yiyen bir ayı vardı."
4. "Otelimiz köpeklere izin veriyordu. Hatta evcil hayvanlarla seyahat eden insanlar için ayrılmış bir kat bile vardı. Bir aile geldi. Birkaç gün boyunca temizlik hizmetini reddetti, sonra da çıkış yaptı. Aile odada bir köpek saklamıştı. Köpeği dışarı çıkarmayıp, havalandırmaya dışkısını yaptırmışlar. Tüm havalandırma köpek dışkısı ile dolmuştu."
5. "Babam otelde çalışıyordu. Yaşlı bir çiftin gece odalarında ses duyduklarını söyledi. Sonra lavabonun altındaki dolapta kıyafet ve ayakkabı bulmuşlar. Dolapta biri yaşamış. Misafirlerin uyuduğunu düşündüğünde banyoyu kullanmış."
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6. "Komodinin çekmecesinde pizza buldum."
7. "Görevim minibarı kontrol etmekti. Sabah odaya girdim ve mutfak tezgahının üstünde insan dışkısı vardı."
8. "Yarısı yenmiş bir mısır koçanı, lavabo giderine tıkaç gibi itilmişti."
9. "Lavaboda su ve buzun içinde misafirlerin tuttuğu balıkları buldum."
10. "Odada kalan adam, kulak kiriyle kaplı temizleme çubuklarını komidinin üzerine yerleştirmişti."
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11. "Otelde temizlik işlerinde çalıştım. Bir kadın ve çocukları tavuk kemiklerini her yere atmışlardı. Yatakta, çekmecede ve banyoda vardı. Ellerini yıkamak yerine, yağları duvara, yatak örtüsüne ve perdelere silmişlerdi."
12. "Aynı kattaki odalarda büyük bir mezuniyet partisi vardı. Odadan çıkış yaptıkların korkunç manzarayı gördük. Hemen hemen her odada kusmuk, dışkı ve idrar vardı."
13. "Her yerde brokoli vardı. Yatakta, küvette, tuvalette, çekmecelerde. Halıda bile... Neden olduğunu hiç bilmiyorum."
14. "Müşteri yanında tavşan getirmişti. Odanın her yerinde onun dışkısı vardı. Yatakların üzerinde, yastıkların altında ve koltukta..."
15. "Çamaşırhanede çalışıyordum ve bir gün temizlik görevlisi arkadaşım bana bir odaya bakmamı söyledi. Biri jakuzide jöle banyosu yapmıştı."
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