Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.quora.com/Whats-the-weird...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Sabah kalktık duş almak için banyoya gittik. Havalandırmada kullanılmış bir prezervatif vardı."
2. "Otel odası çıkış yapan müşteriden sonra temizlenmemişti. Yatakta ıslak ve pis havlular duruyordu."
3. "Birinin çorapları havalandırma deliklerinde kuruyordu."
4. "Telefon yapışkan bir şeyle kaplıydı. Odanın temizlenmediğine emin olduk ve odayı değiştirdik."
5. "Takma kirpik...Pek tuhaf gelmiyor ama ertesi hafta aynı otele geri döndüm ve farklı bir odada diğer kirpiği buldum."
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6. "Otel odasını temizlerken çarşafları çıkardım ve elimi koyduğum yerde kocaman bir sperm lekesi olduğunu fark ettim. O zamanlar neden eldivenimiz olmadığını anlamıyorum."
7. "Eşim otel odasındaki yatağının altında büyük renkli bir seks oyuncağı buldu."
8. "Yatağımda tahtakurusu buldum. İğrençti."
9. "Yatağın altında leopar desenli kirli bir iç çamaşırı buldum."
10. "Yatağın içinde kesilmiş bir tutam saç vardı."
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11. "Otelin çekmecesinde kadınların ülkesine göre sıralandığı bir liste buldum."
12. "16 yaşımdayken ailemle bir otelde kalıyorduk. Dolabın arka tarafında yığınla yetişkin dergileri bulduk. Çok korkutucu geldiğini hatırlıyorum."
13. "Odaya girdiğimde yatağın dağınık olduğunu fark ettim. Komodinin üzerinde alkollü içecek vardı ve banyodan su sesi geliyordu. Yeni bir oda istedim."
14. "Yatağın içinde kullanılmış tampon buldum."
15. "Yıllar önce Paris'te çok güzel bir otele yerleştik. Odaya çıktığımızda banyoda köpek dışkısı vardı."
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