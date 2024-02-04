Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.quora.com/Whats-the-weird...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Otel odama giriş yaptığımda çıplak bir adamı banyoda tıraş olurken gördüm."
2. "Eşim ve çocuklarımla otele yerleştik. Çocuklarımın çığlık attığını duydum. Yatakta devasa bir vibratör vardı."
3. "Lisedeydim, bir gezi için gittiğimiz şehirde otel odası tutmuştuk. İçeri girdiğimde bir çiftin cinsel birliktelik yaşadığını gördüm ve beni görmezden geldiler. Hemen odadan çıktım."
4. "Banyoya gittiğimde küvette suyun içinde yüzen bir fare gördüm. Hem tiksindim hem de korktum."
5. "Otelde çarşaflara bakarken gözüme bir şey çarptı. Miyop olduğum için iyice eğildim. Yatak vücut kıllarıyla doluydu."
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6. "Dışarı çıkıp odama döndüğümde, kullanılmış bir ped lavabonun üstünde duruyordu. Diş fırçama çok yakındı."
7. "Hava deliğine tıkılmış bir paket kullanılmış yara bandı vardı."
8. "Odadaki mikrodalga fırında öncenden pişirilmiş tavuk vardı."
9. "Yatağın yanında kullanılmış prezervatif buldum."
10. "Odaya giriş yaptığımızda her şey normaldi. Birkaç saat dışarıda kaldıktan sonra geri döndük ve küvette dışkı vardı."
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11. "Odada kullanılmış ıslak havlular vardı."
12. "Otel temizlik personeli olarak çalışıyorum. Bir gün yatağın altında protez bir bacak buldum. Sahibinin bunu nasıl unuttuğunu anlamıyorum."
13. "Tayland'da gittiğim bir otelin duvarında tarantula buldum."
14. "Odanın içinde idrarla dolu yüzlerce bira kutusu buldum. Odayı temizlemek için saatlerce uğraştım."
15. "Otel müdürüyüm. Odaya girdiğimde kıyafet giydirilmiş ve şapka takılmış bir keçi gördüm."
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