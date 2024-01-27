Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.quora.com/Whats-the-weird...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Kaldığım otel odasında yatağın altında parlayan bir şey fark ettim. Baktığımda kelepçe olduğunu gördüm. Bu odalar gerçekten temizleniyor mu?"
2. "Otelde kalacağım zaman ışıkları kapatıp, telefon kameramı açtım ve gizli kamera olup, olmadığını kontrol ettim. Oturma odasında ve tuvalette kamera buldum."
3. "Odayı temizlemeye gittiğimde dayanılmaz bir koku duydum. Banyoya geçtiğimde küvetin dışkıyla dolu olduğunu gördüm. Duvarlarda bile vardı. O gün istifa ettim. Koku bir hafta burnumda kaldı."
4. "Yatağıma uzandım. Ayağıma bir şey değdiğini hissettim, korkarak kalktım ve yorganı çektim. Biri yatağan içine pizza bırakmıştı. Bu nasıl olabilir?"
5. "Odanın kapısını açtığımda yatakta çıplak bir adam vardı. Bize yanlış odanın anahtarını vermişlerdi. Doğru odaya geçtiğimizde ise her yer pisti."
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6. "Yatağın üstünde tavanda bir ayna vardı. Her yer lekeliydi. Odadan nasıl çıktığımı bilmiyorum. Koşarak uzaklaştım."
7. "Bir otelde teknisyen olarak çalışıyorum. Bir müşterinin odasında yılan olduğuyla ilgili telefon geldi. İnanamadım ama gittiğimde oradaydı."
8. "Ucuz ve bakımsız bir otelde kalıyorduk. Gece hemen uyuduk. Ertesi gün uyandığımda banyodan ses duydum. Baktığımda ıslak bir kedi gördüm. Otel sahibi kedinin başı boş olduğunu kendi sorumluluğu olmadığını söyledi."
9. "Odama yerleştiğimde fazladan bir kapı olduğunu gördüm. Otel görevlilerine sorduğumda yan odaya açılan bir kapı olduğunu ve kilitli olduğunu söylediler. Çok tuhaftı."
10. "Odamda yarasa vardı. Resepsiyonu aradığımda şaka yaptığımı düşündüler. Onları ikna etmem gerekti. Dört kişi bir yarasayı çıkarmak için geldiler."
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11. "Yatak ve yay arasında sürekli cinsel içerikli dergiler buluyorum."
12. "Erkek arkadaşımla ucuz olduğu için çok da temiz olmayan bir otelde kalmaya karar verdik. Odaya girdiğimizde her yerde lekeler vardı ve yatağın üstüne bir bıçak duruyordu."
13. "Odayı temizlerken EEG(beyin dalgalarını ölçen bir yöntem) cihazı buldum. Çok saçmaydı."
14. "Otelde müdürüm. Bir adam bir hafta boyunca odasına girilmesine izin vermedi. Odada kötü bir koku koridora yayılıyordu. Çıktığında baktık ve her yerde ölü balık bulduk."
15. "Odamın ortasında yerden tavana kadar çapraz olarak uzanan, parlak turuncu boyalı çelik bir kiriş ve duşa kabin vardı."
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