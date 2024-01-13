Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Misafirlerin Çıkış Yaptıkları Odalarda Bıraktıkları Şeyleri Duyunca Bir Daha Otele Gitmek İstemeyeceksiniz!
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Otel odalarında kalırken hepimizin aklına 'acaba temiz mi?' sorusu gelmiştir. Hiçbir zaman da emin olamamışızdır. Otellerde çalışan insanlar gördüklerini anlatarak hepimizi otellerden soğuttu. Detaylar için buyurun...👇
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1. "Odada ördek yavruları bulduk. Müşteri, anne ördeğin öldüğünü ve ördek yavrularına kendisinin bakmaya başladığını söyledi. Onları pansiyonun banyosunda bulduk."
2. "Odanın her yerinde kediler vardı. Bahşiş ve not bırakmıştı. 'Bu çocuklarla ilgilendiğin için teşekkürler. Bir hafta sonra döneceğim' yazıyordu."
3. "Bir adam her hafta aynı gün gelip, aynı odayı istiyordu. Bir gün çıkış yaptığında şüphelenip odayı aradık. Yatak süngerinin altına şişme bebek saklamıştı."
4. "Bir odanın tuvaletine girdiğimde şok oldum. Adam dışkı dolu havluyu klozetin içine atmıştı. Her yerde lekeler vardı. Hayatımda gördüğüm en iğrenç şeydi."
5. "Sekiz yıldır otel işindeyim. Odada 80 yapraklı eski bir defter buldum. İçinde 'salataları neden seviyorum?' başlıklı bir yazı vardı ve sadece bunu anlatıyordu."
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6. "Yatağı yerinden oynattığımda devasa mor bir vibratör gördüm. Otelin sahibi de şok oldu."
7. "Mikrodalga fırınının çalışmadığını söyleyen bir adam vardı. Odaya çıktım ve kasaya bir tabak yemek kilitledi."
8. "Arkadaşım otelde temizlikçi olarak çalışıyordu. Bir odanın banyosuna girdiğinde yerlerin ve aynanın mayonezle kaplandığını görmüş. Amaçlarını anlayamadık."
9. "Bir adam otelin gece kulübünde sarhoş oldu. Yatağına dışkısını yaptı."
10. "Bir otelin tavanına kablo döşüyordum. O sırada seksenli yıllara ait birkaç cinsel içerikli dergi buldum."
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11. "Arkadaşım temizlikçiydi. Yerde muz bulmuştu ve üzerinde dışkı vardı."
12. "Otelde çalışmıyorum ama bir keresinde içinde jakuzi olan çok güzel bir otel odasında kalma fırsatım oldu. Jakuziyi açtığım anda içinden penis şeklinde konfetiler çıktı."
13. "Ailemle birlikte otelde kalıyordum ve akşam yemeğinden döndüğümüzde odada nane şekeri vardı. Bunlar oraya nasıl geldi?"
14. "Otel odasının çekmecesinde en az otuz tane kullanılmış prezervatif vardı."
15. "Evcil hayvan dostu olan bir otelde çalışıyordum. Adam tavuklarını getirip odasında beslemişti."
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