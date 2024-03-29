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Minik Senaristin Büyük Başarısı: 10 Yaşındaki Çocuk "Baba" ve "Evde Tek Başına" Karışımı Hollywood Filmi Yazdı

Minik Senaristin Büyük Başarısı: 10 Yaşındaki Çocuk "Baba" ve "Evde Tek Başına" Karışımı Hollywood Filmi Yazdı

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 12:53

Connor Esterson adında 10 yaşındaki bir çocuk 'Baba' ve 'Evde Tek Başına filmlerinin karışımından dikkat çekici bir film senaryosu yazdı. Detaylar içerikte. 👇

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10 yaşındaki Connor Esterson kısa bir süre önce yazdığı 6 sayfalık bir senaryo taslağı ile Hollywood'un dikkatini çekmeyi başardı.

10 yaşındaki Connor Esterson kısa bir süre önce yazdığı 6 sayfalık bir senaryo taslağı ile Hollywood'un dikkatini çekmeyi başardı.

"Baba" (The Godfather) ve "Evde Tek Başına" (Home Alone) filmlerinin birleşimi gibi ilginç bir konsepte sahip olan bu hikaye şu anda Oscar ödüllü senaristin elinde geliştiriliyor. İlginç bir şekilde Connor, "Baba" filmini hiç izlemediğini belirtiyor.

"Baba" (The Godfather) ve "Evde Tek Başına" (Home Alone) filmlerinin birleşimi gibi ilginç bir konsepte sahip olan bu hikaye şu anda Oscar ödüllü senaristin elinde geliştiriliyor. İlginç bir şekilde Connor, "Baba" filmini hiç izlemediğini belirtiyor.

Connor beşinci sınıf öğrencisi olmasına rağmen yaşlı bir gangster ile arkadaş olan bir çocuğu konu alan "Little Wiseguy" isimli senaryosu üzerinde çalışmak için deneyimli sinemacılar Nick Vallelonga ve George Gallo ile birkaç aydır bir araya geliyor.

Connor beşinci sınıf öğrencisi olmasına rağmen yaşlı bir gangster ile arkadaş olan bir çocuğu konu alan "Little Wiseguy" isimli senaryosu üzerinde çalışmak için deneyimli sinemacılar Nick Vallelonga ve George Gallo ile birkaç aydır bir araya geliyor.

Aynı zamanda Connor senaryo yazarlığının yanı sıra 2023 yapımı "Spy Kids: Armageddon" filmiyle oyunculukta da adından söz ettirmiş.

Aynı zamanda Connor senaryo yazarlığının yanı sıra 2023 yapımı "Spy Kids: Armageddon" filmiyle oyunculukta da adından söz ettirmiş.

Connor'ın gelecek planları arasında yönetmenlik yapmak da bulunuyor.

Connor'ın gelecek planları arasında yönetmenlik yapmak da bulunuyor.
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Connor, Hollywood tarihindeki en genç senarist olmasa da bu alanda önemli bir yer edinmeyi başardı.

Connor, Hollywood tarihindeki en genç senarist olmasa da bu alanda önemli bir yer edinmeyi başardı.

Benzer bir örnekte "Spy Kids" filminin yönetmeni Robert Rodriguez senaryo yazımında 8 yaşındaki oğlu Max'in de katkısı olduğunu belirtmişti.

Benzer bir örnekte "Spy Kids" filminin yönetmeni Robert Rodriguez senaryo yazımında 8 yaşındaki oğlu Max'in de katkısı olduğunu belirtmişti.

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