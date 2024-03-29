Minik Senaristin Büyük Başarısı: 10 Yaşındaki Çocuk "Baba" ve "Evde Tek Başına" Karışımı Hollywood Filmi Yazdı
Minik Senaristin Büyük Başarısı: 10 Yaşındaki Çocuk "Baba" ve "Evde Tek Başına" Karışımı Hollywood Filmi Yazdı
Connor Esterson adında 10 yaşındaki bir çocuk 'Baba' ve 'Evde Tek Başına filmlerinin karışımından dikkat çekici bir film senaryosu yazdı. Detaylar içerikte. 👇
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10 yaşındaki Connor Esterson kısa bir süre önce yazdığı 6 sayfalık bir senaryo taslağı ile Hollywood'un dikkatini çekmeyi başardı.
"Baba" (The Godfather) ve "Evde Tek Başına" (Home Alone) filmlerinin birleşimi gibi ilginç bir konsepte sahip olan bu hikaye şu anda Oscar ödüllü senaristin elinde geliştiriliyor. İlginç bir şekilde Connor, "Baba" filmini hiç izlemediğini belirtiyor.
Connor beşinci sınıf öğrencisi olmasına rağmen yaşlı bir gangster ile arkadaş olan bir çocuğu konu alan "Little Wiseguy" isimli senaryosu üzerinde çalışmak için deneyimli sinemacılar Nick Vallelonga ve George Gallo ile birkaç aydır bir araya geliyor.
Aynı zamanda Connor senaryo yazarlığının yanı sıra 2023 yapımı "Spy Kids: Armageddon" filmiyle oyunculukta da adından söz ettirmiş.
Connor'ın gelecek planları arasında yönetmenlik yapmak da bulunuyor.
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Connor, Hollywood tarihindeki en genç senarist olmasa da bu alanda önemli bir yer edinmeyi başardı.
Benzer bir örnekte "Spy Kids" filminin yönetmeni Robert Rodriguez senaryo yazımında 8 yaşındaki oğlu Max'in de katkısı olduğunu belirtmişti.
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