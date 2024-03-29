Alien: Romulus'un Genç Yıldızı Serinin İkonik Karakterine Benzetilmesine Yanıt Verdi!
Alien: Romulus'un Genç Yıldızı Serinin İkonik Karakterine Benzetilmesine Yanıt Verdi!
'Alien: Romulus' filminin başrol oyuncusu Cailee Spaeny, kendisinin serinin efsanevi karakteri Ripley'e benzetilmesine yanıt verdi. Detaylar içerikte. 👇
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Cailee Spaeny, "Alien: Romulus" filminin fragmanının yayınlanmasının ardından kendisinin canlandırdığı karakter ile Sigourney Weaver'ın ikonik Ripley karakteri arasındaki benzerliklere dikkat çekti.
Yönetmenliğini Fede Álvarez'in üstlendiği bu son "Alien" filmi ölümcül bir xenomorph ile karşılaşan genç bir ekibin hikayesini anlatıyor.
Fragmanda Ridley Scott'ın 1979 yılında çektiği orijinal "Alien" filminde Weaver tarafından canlandırılan Ripley karakterini hatırlatan ögeler göze çarpıyor.
25 yaşındaki Spaeny "Total Film" dergisine verdiği röportajda yeni "Alien" filmi ile orijinal seriyi karşılaştırdı.
Weaver'ın performansını öven Spaeny, Ripley karakterini en iyi şekilde yeniden canlandırmak için elinden geleni yaptığını belirterek "Sigourney'i izlemek benim için büyük bir öğrenme süreciydi. O, bu tür filmlerin ayrılmaz bir parçası" dedi.
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Genç oyuncu, Weaver gibi olamayacağını kabul etse de karakteri mümkün olduğunca gerçekçi ve üç boyutlu bir şekilde yansıtmaya çalıştığını ifade etti.
Alien: Romulus filminin fragmanını buradan izleyebilirsiniz. 👇
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