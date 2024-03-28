Kristen Stewart'tan Marvel Açıklaması: "Tek Bir Şartla Filmlerinde Yer Alırım"

“Büyük filmleri seviyorum çünkü ben içindeyken insanların onları izlemesini seviyorum. Sistemin değişmesi gerekecek. Tek bir kişiye o kadar çok para dökmeniz ve o kadar çok güvenmeniz gerekir ki... Ve bu gerçekleşmez. Bu yüzden de sonuçta ortaya çıkan şey algoritmik, tuhaf bir deneyim oluyor ve bu deneyim hakkında kişisel olarak hiçbir şey hissedemiyorsunuz.”