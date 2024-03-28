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Kristen Stewart'tan Marvel Açıklaması: "Tek Bir Şartla Filmlerinde Yer Alırım"

Kristen Stewart'tan Marvel Açıklaması: "Tek Bir Şartla Filmlerinde Yer Alırım"

Sinema film
Duygusal Maymun
Duygusal Maymun - Onedio Üyesi
28.03.2024 - 14:24

Ünlü oyuncu Kristen Stewart, Marvel filmlerinde rol almayı tek bir şartla kabul edeceğini belirtti. Detaylar içerikte. 👇

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Kristen Stewart hem gişe rekorları kıran filmlerde hem de bağımsız yapımlarda boy gösteren bir aktris olarak sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.

Kristen Stewart hem gişe rekorları kıran filmlerde hem de bağımsız yapımlarda boy gösteren bir aktris olarak sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.

Ancak Stewart'ın Marvel filmlerine karşı mesafeli durmak gibi sinema sektörüyle ilgili önemli bir tutumu var.

Ancak Stewart'ın Marvel filmlerine karşı mesafeli durmak gibi sinema sektörüyle ilgili önemli bir tutumu var.

Stewart katıldığı bir podcastte süper kahraman filmlerinde rol almanın kendisi için bir kabus olabileceğini ifade etti.

Stewart katıldığı bir podcastte süper kahraman filmlerinde rol almanın kendisi için bir kabus olabileceğini ifade etti.

Buna rağmen sunucunun Spider Man çizgi romanlarındaki Mary Jane "MJ" Watson karakterini canlandırabileceğini öne sürmesine Stewart büyük filmlerde oynamayı sevdiği yönünde yanıt verdi.

Buna rağmen sunucunun Spider Man çizgi romanlarındaki Mary Jane "MJ" Watson karakterini canlandırabileceğini öne sürmesine Stewart büyük filmlerde oynamayı sevdiği yönünde yanıt verdi.

“Büyük filmleri seviyorum çünkü ben içindeyken insanların onları izlemesini seviyorum. Sistemin değişmesi gerekecek. Tek bir kişiye o kadar çok para dökmeniz ve o kadar çok güvenmeniz gerekir ki... Ve bu gerçekleşmez. Bu yüzden de sonuçta ortaya çıkan şey algoritmik, tuhaf bir deneyim oluyor ve bu deneyim hakkında kişisel olarak hiçbir şey hissedemiyorsunuz.” 

Ayrıca "Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig'in kendisini bir Marvel projesi için çağırması durumunda bu teklifi kabul edebileceğini ifade etti.

Ayrıca "Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig'in kendisini bir Marvel projesi için çağırması durumunda bu teklifi kabul edebileceğini ifade etti.
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Stewart, büyük bir "Barbie" hayranı olduğunu ve Oscar ödül töreninde Ryan Gosling'in "I'm Just Ken" performansını izlerken hem güldüğünü hem de ağladığını itiraf etti.

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