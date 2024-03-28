Kristen Stewart'tan Marvel Açıklaması: "Tek Bir Şartla Filmlerinde Yer Alırım"
Kristen Stewart'tan Marvel Açıklaması: "Tek Bir Şartla Filmlerinde Yer Alırım"
Ünlü oyuncu Kristen Stewart, Marvel filmlerinde rol almayı tek bir şartla kabul edeceğini belirtti. Detaylar içerikte. 👇
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Kristen Stewart hem gişe rekorları kıran filmlerde hem de bağımsız yapımlarda boy gösteren bir aktris olarak sinema dünyasında önemli bir yer edinmiş durumda.
Ancak Stewart'ın Marvel filmlerine karşı mesafeli durmak gibi sinema sektörüyle ilgili önemli bir tutumu var.
Stewart katıldığı bir podcastte süper kahraman filmlerinde rol almanın kendisi için bir kabus olabileceğini ifade etti.
Buna rağmen sunucunun Spider Man çizgi romanlarındaki Mary Jane "MJ" Watson karakterini canlandırabileceğini öne sürmesine Stewart büyük filmlerde oynamayı sevdiği yönünde yanıt verdi.
Ayrıca "Barbie" filminin yönetmeni Greta Gerwig'in kendisini bir Marvel projesi için çağırması durumunda bu teklifi kabul edebileceğini ifade etti.
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Stewart, büyük bir "Barbie" hayranı olduğunu ve Oscar ödül töreninde Ryan Gosling'in "I'm Just Ken" performansını izlerken hem güldüğünü hem de ağladığını itiraf etti.
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