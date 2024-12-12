Mini Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

2001 yılında BMW bünyesinde ortaya çıkan Mini Cooper, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır spor araba denilence ilk akla gelen otomobil üreticilerinden olan Mini Cooper, genç ve dinamik bir kitle taradından tercih ediliyor. Yılın son ayında da yenilenen fiyatları, şık ve modern çizgisi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?

İşte Mini'nin merakla beklenen Aralık 2024 fiyat listesi

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