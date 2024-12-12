Mini Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları
Mini Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları
2001 yılında BMW bünyesinde ortaya çıkan Mini Cooper, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır spor araba denilence ilk akla gelen otomobil üreticilerinden olan Mini Cooper, genç ve dinamik bir kitle taradından tercih ediliyor. Yılın son ayında da yenilenen fiyatları, şık ve modern çizgisi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu?
İşte Mini'nin merakla beklenen Aralık 2024 fiyat listesi
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Mini Fiyat Listesi
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Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Aralık 2024
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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