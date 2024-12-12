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Mini Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

etiket Mini Fiyat Listesi Aralık 2024! İşte Mini Cooper ve Countyrman Güncel Fiyatları

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
12.12.2024 - 21:40

2001 yılında BMW bünyesinde ortaya çıkan Mini Cooper, Aralık ayı fiyatlarını duyurdu. Yıllardır spor araba denilence ilk akla gelen otomobil üreticilerinden olan Mini Cooper, genç ve dinamik bir kitle taradından tercih ediliyor. Yılın son ayında da yenilenen fiyatları, şık ve modern çizgisi ile dikkatleri üzerine çekecek gibi görünüyor. Peki, Mini Cooper, benzinli ya da tamamen elektrikli Countyrman fiyatları ne kadar oldu? 

İşte Mini'nin merakla beklenen Aralık 2024 fiyat listesi

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Mini Fiyat Listesi

Mini Fiyat Listesi

Mini Cooper'ın 1 Aralık'tan itibaren geçerli güncel fiyatları belli oldu. Markanın sevilen modellerinden Yeni Mini Cooper 3 Kapılı, Aralık ayında 2.131.200 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 

Aşağıdaki fiyatlar Mini tarafından belirlenen anahtar teslim fiyatlar olup kampanya ve opsiyonlara göre değişiklik gösterebilir.

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Elektrikli Mini Countryman Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman E Otomatik Elektrikli 150 / 204 Favoured 1.921.600 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 Favoured 3.174.500 TL 

  • Mini Yeni Elektrikli Mini Countryman SE All 4 Otomatik Elektrikli 230 / 313 John Cooper Works 3.534.100 TL

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Mini Cooper 3 Kapı Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 2.131.200 TL 

  • Yeni Mini Cooper 3 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.295.800 TL 

Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Fiyat Listesi

  • Yeni Mini Cooper S 3 Kapı Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 3.144.000 TL

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Mini John Cooper Works Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni Mini John Cooper Works Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 3.750.000 TL

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Aralık 2024

Mini Yeni Mini Cooper 5 Kapı Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 Favoured 1.924.700 TL 

  • Yeni Mini Cooper 5 Kapı Otomatik Benzin 1499 / 156 John Cooper Works 2.057.800 TL

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Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Mini Cooper Cabrio Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Mini Cooper Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 204 Favoured 3.499.500 TL

  • Yeni Mini John Cooper Works Cabrio Otomatik Benzin 1998 / 231 John Cooper Works 3.799.800 TL

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Mini Countryman C Fiyat Listesi Aralık 2024

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 Favoured 2.792.600 TL 

  • Yeni Mini Countryman C Otomatik Mild Hybrid - Benzin 1499 / 170 John Cooper Works 3.048.800 TL

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Aralık 2024

Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Fiyat Listesi Aralık 2024
  • Yeni Mini John Cooper Works Countryman All 4 Otomatik Benzin 1998 / 300 John Cooper Works 4.499.400 TL

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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