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Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!

Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!

Bahadır
Bahadır - Onedio Editörü
27.04.2024 - 19:03

Sırbistan'da düzenlenen Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli sporcu Buse Naz Çakıroğlu, altın madalya kazanarak üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu.

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Buse Naz Çakıroğlu 52 kilo finalinde Rus rakibi Anastasia Kool'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Buse Naz Çakıroğlu 52 kilo finalinde Rus rakibi Anastasia Kool'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı.

Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan milli boksör, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.

Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan milli boksör, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.
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