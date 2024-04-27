Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!
Milli Boksör Buse Naz Çakıroğlu Avrupa Şampiyonu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Buse Naz Çakıroğlu 52 kilo finalinde Rus rakibi Anastasia Kool'u mağlup ederek Avrupa Şampiyonu oldu.
Buse Naz, 2019 ve 2022'den sonra üçüncü Avrupa şampiyonluğuna imza attı.
Kariyerinde bir dünya şampiyonluğu, bir olimpiyat gümüş madalyası ve iki Avrupa Oyunları şampiyonluğu bulunan milli boksör, Türkiye'ye büyük bir başarı daha kazandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın