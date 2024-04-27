Altın Madalya Geldi! Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu
Altın Madalya Geldi! Busenaz Sürmeneli Avrupa Şampiyonu
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Başkent Belgrad'da düzenlenen organizasyonda Busenaz Sürmeneli, kadınlar 66 kilo finalinde Rusya'dan Albina Moldazhanova'yla karşılaştı.
Rakibini üstün bir oyunla mağlup eden Busenaz, Avrupa şampiyonu oldu.
Olimpiyat, dünya, Akdeniz Oyunları, Avrupa Oyunları şampiyonlukları bulunan Busenaz, ilk kez finalde mücadele ettiği Avrupa Şampiyonası'nda da altın madalya kazandı ve kariyerindeki tek eksik şampiyonluğu tamamladı.
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