MHP Hedef Gösterdi: Suavi’nin Konseri İptal Edildi

Seydişehir'in Sesi isimli yerel haber sitesinin aktardığına göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, 'İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır' dedi.