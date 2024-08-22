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MHP Hedef Gösterdi: Suavi’nin Konseri İptal Edildi

MHP Hedef Gösterdi: Suavi’nin Konseri İptal Edildi

MHP
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
22.08.2024 - 11:26

MHP'nin hedef göstermesi sonrası ünlü müzisyen ve söz yazarı Suavi’nin İstanbul Beykoz’daki konserine saldırı girişimi düzenlenmişti. Şimdi de Suavi’nin Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri, iptal edildi. 

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Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde sahne alan ünlü müzisyen ve söz yazarı Suavi'ye saldırı girişiminde bulunulmuştu. Etkinliğe gelen kalabalık bir grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atmıştı.

Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde sahne alan ünlü müzisyen ve söz yazarı Suavi'ye saldırı girişiminde bulunulmuştu. Etkinliğe gelen kalabalık bir grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atmıştı.

Ancak konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, Suavi'yi hedef göstermişti. Başkanlık tarafından açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

Ancak konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, Suavi'yi hedef göstermişti. Başkanlık tarafından açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:

'Millî ve manevîyönü yüksek, vatansever karakteriyle Beykozlu kimliğinden gurur duyan hemşehrilerimizle birlikte bu görüşleri gönülden paylaşarak sormaktayız: Neden Suavi? Selahattin Demirtaş’a selam yollayarak etkinliklerini politik bir propaganda üssüne dönüştüren Suavi’nin, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğüne karşı çıkanlarla birlikte hareket ettiği delilleriyle sabittir. Bu kişinin Beykoz’un en önemli ve onurlu gününde sahne alması, millî duyguları yok saymak anlamına gelir ve bu tutum kesinlikle hoş görülemez.'

Saldırı girişimi sonrası şimdi de Suavi’nin Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri, Ülkü Ocakları’nın itirazları sonrası iptal edildi. Sanatçının konseri yeni programdan çıkarıldı.

Saldırı girişimi sonrası şimdi de Suavi’nin Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri, Ülkü Ocakları’nın itirazları sonrası iptal edildi. Sanatçının konseri yeni programdan çıkarıldı.

Seydişehir'in Sesi isimli yerel haber sitesinin aktardığına göre, Seydişehir Ülkü Ocakları Başkanı Akın Bozkurt, 'İlçemizde 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında yapılması planlanan Suavi konserinin milli hassasiyetlerimize uymadığı gerekçesiyle Seydişehir Belediye Başkanlığı'yla birtakım görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmeler sonucunda Seydişehir Belediyesi tarafından konser iptal edilip, milli vicdandaki açılan yara büyümeden kapanmıştır' dedi.

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