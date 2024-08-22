MHP Hedef Gösterdi: Suavi’nin Konseri İptal Edildi
MHP Hedef Gösterdi: Suavi’nin Konseri İptal Edildi
MHP'nin hedef göstermesi sonrası ünlü müzisyen ve söz yazarı Suavi’nin İstanbul Beykoz’daki konserine saldırı girişimi düzenlenmişti. Şimdi de Suavi’nin Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri, iptal edildi.
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Beykoz Belediyesi'nin düzenlediği '19 Ağustos Dünya Beykozlular Günü' etkinliğinde sahne alan ünlü müzisyen ve söz yazarı Suavi'ye saldırı girişiminde bulunulmuştu. Etkinliğe gelen kalabalık bir grup, “Beykoz’da terörist istemiyoruz” sloganı atmıştı.
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Ancak konser öncesinde MHP Beykoz İlçe Başkanlığı, Suavi'yi hedef göstermişti. Başkanlık tarafından açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı:
Saldırı girişimi sonrası şimdi de Suavi’nin Seydişehir’deki 30 Ağustos konseri, Ülkü Ocakları’nın itirazları sonrası iptal edildi. Sanatçının konseri yeni programdan çıkarıldı.
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