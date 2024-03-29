Metrobüs Camına Vurularak Troll'lenen Kadın Bulundu: 'Her Cama Vurana İnanmayın'

Tüm dünyada yapılan 'Dokunma şakası' geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yapılmış ve o şaka da viral olmuştu. '@rsmctn.10' isimli bir TikToker tarafından yapılan şakada, metrobüse binen bir kadın troll'lenmişti.
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Metrobüs camına vurarak bir kadına arkasındaki kişiyi işaret eden Rasim Çetin isimli TikToker, kadının hiç tanımadığı bir insanın omzunu dürtmesinin ardından çekip giderek efsane bir şakaya imza atmıştı.
O efsane şakanın ardından ise hiç tanımadığı bir kişiye dokunan ve durumu da açıklayamayan kadının troll'lendiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.
Sosyal medyada viral olan o anları buradan izleyebilirsiniz: 👇
Viral olan görüntülerden sonra ise o kadın bulundu. Şevval Koyuncu isimli kadın TikTok'ta yaptığı paylaşımda, 'Evet arkadaşlar metrobüste her cama vurana inanmayın sonra böyle okulda rezil oluyorsunuz' dedi.
İşte o kadının yaptığı paylaşım: 👇
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