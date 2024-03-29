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Metrobüs Camına Vurularak Troll'lenen Kadın Bulundu: 'Her Cama Vurana İnanmayın'

Metrobüs Camına Vurularak Troll'lenen Kadın Bulundu: 'Her Cama Vurana İnanmayın'

Komik Tiktok şakalaşma
Emre Ş.
Emre Ş. - Onedio Üyesi
29.03.2024 - 09:20

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Tüm dünyada yapılan 'Dokunma şakası' geçtiğimiz günlerde Türkiye'de yapılmış ve o şaka da viral olmuştu. '@rsmctn.10' isimli bir TikToker tarafından yapılan şakada, metrobüse binen bir kadın troll'lenmişti.

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Metrobüs camına vurarak bir kadına arkasındaki kişiyi işaret eden Rasim Çetin isimli TikToker, kadının hiç tanımadığı bir insanın omzunu dürtmesinin ardından çekip giderek efsane bir şakaya imza atmıştı.

Metrobüs camına vurarak bir kadına arkasındaki kişiyi işaret eden Rasim Çetin isimli TikToker, kadının hiç tanımadığı bir insanın omzunu dürtmesinin ardından çekip giderek efsane bir şakaya imza atmıştı.

O efsane şakanın ardından ise hiç tanımadığı bir kişiye dokunan ve durumu da açıklayamayan kadının troll'lendiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.

O efsane şakanın ardından ise hiç tanımadığı bir kişiye dokunan ve durumu da açıklayamayan kadının troll'lendiği anlar sosyal medyada kısa sürede viral olmuştu.

Sosyal medyada viral olan o anları buradan izleyebilirsiniz: 👇

Viral olan görüntülerden sonra ise o kadın bulundu. Şevval Koyuncu isimli kadın TikTok'ta yaptığı paylaşımda, 'Evet arkadaşlar metrobüste her cama vurana inanmayın sonra böyle okulda rezil oluyorsunuz' dedi.

Viral olan görüntülerden sonra ise o kadın bulundu. Şevval Koyuncu isimli kadın TikTok'ta yaptığı paylaşımda, 'Evet arkadaşlar metrobüste her cama vurana inanmayın sonra böyle okulda rezil oluyorsunuz' dedi.

İşte o kadının yaptığı paylaşım: 👇

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