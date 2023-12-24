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Meteorolojiden Lodos Uyarısı! 24 Aralık Pazar Günü Kuvvetli Lodosa ve Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteorolojiden Lodos Uyarısı! 24 Aralık Pazar Günü Kuvvetli Lodosa ve Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

hava durumu
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
24.12.2023 - 10:54

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2023 Pazar günü için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışının hakim olması beklenirken kuvvetli Lodosa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu Pazar günü vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı. Bazı bölgelerimizde hava sıcaklığı ise 3 ila 6 derece düşüyor! 

İşte detaylar...

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24 Aralık Pazar günü bazı bölgelerimizde kuvvetli kar ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

24 Aralık Pazar günü bazı bölgelerimizde kuvvetli kar ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son meteorolojik değerlendirmelerine göre, Türkiye'nin büyük bir kısmında parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olması bekleniyor. Sağanak ve kar yağışı beklenen bölgeler ise şu şekilde: 

  • Marmara'nın doğu bölgeleri, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz bölgesi, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu kesimleri, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Kütahya, Hatay, Kayseri ve Şanlıurfa'nın çevresi yağışlı bir hava durumuna hazırlanıyor. 

  • Karadeniz'in iç bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor. 

  • Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

Karadeniz'de sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalması bekleniyor! Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor.

Karadeniz'de sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalması bekleniyor! Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor.

Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Sakarya, Artvin, Bitlis, Hakkari, Şırnak ve Siirt çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklenen yağışlar ani sel ve su baskınlarına neden olabilir. Vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli ve tedbirli olmalı.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer fırtına şeklinde rüzgar öngörülüyor.

Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer fırtına şeklinde rüzgar öngörülüyor.

Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi ve Karadeniz’de batı ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden yer yer fırtına şeklinde esmesi beklenen rüzgarlara karşı dikkatli olunmalı!

Lodos geliyor: Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgara dikkat!

Lodos geliyor: Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgara dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli Lodos uyarısı kapsamında; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu illerde rüzgarın 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenirken yüksek ve dağlık kesimlerde rüzgarın hızının 70 ila 90 km/saate ulaşacağı öngörülüyor. 

Kuvvetli Lodos beklenen Doğu Anadolu'da vatandaşlar soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ulaşım sorunları, çatı uçmaları, ağar ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı önem almalı uyarısında bulunuluyor.

İşte, 24 Aralık Pazar günü sabah 09.00 saatleri ile 23.59 saatleri için yapılan kuvvetli Lodos uyarısı!

İşte, 24 Aralık Pazar günü sabah 09.00 saatleri ile 23.59 saatleri için yapılan kuvvetli Lodos uyarısı!
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24 Aralık Pazar günü kar yağacak mı? Pazar günü nerelerde kar yağacak?

24 Aralık Pazar günü kar yağacak mı? Pazar günü nerelerde kar yağacak?

İç Anadolu, Doğu Anadolu, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı hakim olabilir. İşte Pazar günü kar beklenen o bölgeler ve iller: 

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