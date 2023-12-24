Meteorolojiden Lodos Uyarısı! 24 Aralık Pazar Günü Kuvvetli Lodosa ve Kuvvetli Yağışlara Dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kuvvetli Lodos uyarısı kapsamında; Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Bingöl, Muş, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinde rüzgarların güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Bu illerde rüzgarın 40 ila 70 kilometre hızla esmesi beklenirken yüksek ve dağlık kesimlerde rüzgarın hızının 70 ila 90 km/saate ulaşacağı öngörülüyor.

Kuvvetli Lodos beklenen Doğu Anadolu'da vatandaşlar soba ve doğalgaz kaynaklı baca zehirlenmeleri, ulaşım sorunları, çatı uçmaları, ağar ve direk devrilmeleri gibi olumsuzluklara karşı önem almalı uyarısında bulunuluyor.