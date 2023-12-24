Meteorolojiden Lodos Uyarısı! 24 Aralık Pazar Günü Kuvvetli Lodosa ve Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Meteorolojiden Lodos Uyarısı! 24 Aralık Pazar Günü Kuvvetli Lodosa ve Kuvvetli Yağışlara Dikkat!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık 2023 Pazar günü için kuvvetli yağış ve kuvvetli rüzgar uyarısında bulundu. Yurdun bazı kesimlerinde kar yağışının hakim olması beklenirken kuvvetli Lodosa karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor. Bu Pazar günü vatandaşlar olumsuz hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almaları konusunda uyarıldı. Bazı bölgelerimizde hava sıcaklığı ise 3 ila 6 derece düşüyor!
İşte detaylar...
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24 Aralık Pazar günü bazı bölgelerimizde kuvvetli kar ve kuvvetli sağanak yağış bekleniyor!
Karadeniz'de sıcaklıkların 3 ila 6 derece azalması bekleniyor! Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuvvetli yağış uyarısı yapılıyor.
Marmara'nın doğusu, İç Anadolu'nun bazı kesimleri, Karadeniz ve Doğu Anadolu'da yer yer fırtına şeklinde rüzgar öngörülüyor.
Lodos geliyor: Doğu Anadolu'da kuvvetli rüzgara dikkat!
İşte, 24 Aralık Pazar günü sabah 09.00 saatleri ile 23.59 saatleri için yapılan kuvvetli Lodos uyarısı!
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24 Aralık Pazar günü kar yağacak mı? Pazar günü nerelerde kar yağacak?
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