Meteoroloji'den Çankırı İçin Fırtına Uyarısı Geldi: Okullar Tatil Edildi
Meteoroloji'den Çankırı İçin Fırtına Uyarısı Geldi: Okullar Tatil Edildi
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Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan toz fırtınası bir kenti alarma geçirdi.
Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amacıyla, saat 13.00'ten itibaren uygulanmak üzere tatil edildi.
Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir."
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre Çankırı'da hava durumu şöyle:
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