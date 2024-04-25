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Meteoroloji'den Çankırı İçin Fırtına Uyarısı Geldi: Okullar Tatil Edildi

Meteoroloji'den Çankırı İçin Fırtına Uyarısı Geldi: Okullar Tatil Edildi

Fırtına Çankırı okul
Kübra Köklü
Kübra Köklü - Onedio Haber ve Gündem Editörü
25.04.2024 - 12:49

Çankırı'da beklenen kuvvetli lodos, fırtına ve toz taşınımı nedeniyle il genelinde okullar öğleden sonra tatil edildi.

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Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan toz fırtınası bir kenti alarma geçirdi.

Türkiye'nin birçok kentini etkisi altına alan toz fırtınası bir kenti alarma geçirdi.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amacıyla, saat 13.00'ten itibaren uygulanmak üzere tatil edildi.

Meteoroloji'nin fırtına tahmininde bulunarak 'sarı' kodla uyardığı Çankırı’da, tüm ilçelerdeki resmi ve özel okullar, rehabilitasyon merkezleri ve İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amacıyla, saat 13.00'ten itibaren uygulanmak üzere tatil edildi.

Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir."

Konu ile ilgili Çankırı Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi: İlimizde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle, 25 Nisan Perşembe günü saat 13.00’ten itibaren ilimiz merkez ve ilçelerimizdeki resmi ve özel tüm okullar, rehabilitasyon merkezleri, İl Müftülüğüne bağlı Kur'an kursları tedbir amaçlı tatil edilmiştir. 13.00-20.00 saatleri arasında yaşanabilecek olumsuz hava şartları nedeniyle vatandaşlarımızın gerekli tedbirleri alması ve riskli yapılardan uzak durması önem arz etmektedir."

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre Çankırı'da hava durumu şöyle:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 5 günlük tahminine göre Çankırı'da hava durumu şöyle:

  • Perşembe: Toz fırtınası ve sağanak bekleniyor. Sıcaklık 25 derece

  • Cuma: Çok bulutlu. Sıcaklık 27 derece

  • Cumartesi: Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık 24 derece

  • Pazar: Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık 24 derece

  • Pazartesi: Gök gürültülü, sağanak yağışlı. Sıcaklık 24 derece

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