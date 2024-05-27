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Meteoroloji 13 İlde Sağanak Uyarısı Verdi: Sıcaklık Batıda Düşecek, Doğuda Yükselecek

Meteoroloji 13 İlde Sağanak Uyarısı Verdi: Sıcaklık Batıda Düşecek, Doğuda Yükselecek

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
27.05.2024 - 08:29

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, yeni haftada yurdun iç kesimleriyle kuzey ve güneyde yağışlar kuvvetli olacak. Hafta sonuna doğru yağışlar yurdu terk Ederken, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

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Hafta boyunca Türkiye yağışlı havanın etkisinde kalacak.

Hafta boyunca Türkiye yağışlı havanın etkisinde kalacak.

Bazı bölgelerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden 13 il için sarı kod uyarısı yapıldı.

Gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenen iller şu şekilde oldu:

Gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenen iller şu şekilde oldu:

Aksaray, Çorum, Karaman, Kırıkkale, Konya, Niğde, Yozgat, Ankara, Eskişehir, Kayseri, KırşehirNevşehir ve Sivas.

Hafta sonu havalar ısınırken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak. Ankara ve İstanbul'da sağanakların geçişler halinde olacağı tahmin edilirken, Ankara'da pazartesi, İstanbul'da salı günü sağanak bekleniyor.

İşte şehir ve bölgelerin hava durumu tahminleri şu şekilde oldu:

İşte şehir ve bölgelerin hava durumu tahminleri şu şekilde oldu:

Marmara'da havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinin yerel sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

İstanbul parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, Edirne parçalı bulutlu, Kırklareli parçalı bulutlu

İstanbul parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, Edirne parçalı bulutlu, Kırklareli parçalı bulutlu

Ege'de parçalı ve çok bulutlu, genelde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hafta beklenirken, İzmir'de parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor. 

Akdeniz'de havaların parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya'da parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor. 

İç Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Ankara'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Batı Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Orta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Doğu Anadolu'da parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batısı aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

Güneydoğu Anadolu'da da parçalı ve çok bulutlu, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

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