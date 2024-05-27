Meteoroloji 13 İlde Sağanak Uyarısı Verdi: Sıcaklık Batıda Düşecek, Doğuda Yükselecek
Meteoroloji 13 İlde Sağanak Uyarısı Verdi: Sıcaklık Batıda Düşecek, Doğuda Yükselecek
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre, yeni haftada yurdun iç kesimleriyle kuzey ve güneyde yağışlar kuvvetli olacak. Hafta sonuna doğru yağışlar yurdu terk Ederken, sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
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Hafta boyunca Türkiye yağışlı havanın etkisinde kalacak.
Gök gürültülü sağanakların etkili olması beklenen iller şu şekilde oldu:
İşte şehir ve bölgelerin hava durumu tahminleri şu şekilde oldu:
İstanbul parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak yağışlı, Edirne parçalı bulutlu, Kırklareli parçalı bulutlu
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