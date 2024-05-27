Meteoroloji 13 İlde Sağanak Uyarısı Verdi: Sıcaklık Batıda Düşecek, Doğuda Yükselecek

Ege'de parçalı ve çok bulutlu, genelde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hafta beklenirken, İzmir'de parçalı ve çok bulutlu olması bekleniyor.

Akdeniz'de havaların parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Adana'da parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Antalya'da parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

İç Anadolu, parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.