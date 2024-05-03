Görüş Bildir
Haberler
Ekonomi
Merkez Bankası'nın Altınları Yine Gündemde! Rezerv Altınlar İngiltere'den Geldi mi?

Merkez Bankası'nın Altınları Yine Gündemde! Rezerv Altınlar İngiltere'den Geldi mi?

Özder Şeyda
Özder Şeyda - Onedio Ekonomi- Finans Editörü
03.05.2024 - 14:38

Merkez Bankası rezervlerinin gündemde olmadığı gün yok. Altın konusuna dönersek, bu konuda herkesin fikri var ancak işler teoride farklı işliyor. İşte son günlerde yeniden gündemde olan Merkez Bankası'nın Londra'daki altınları ve yorumlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası Londra'daki altınları Türkiye'ye mi getirdi?

Merkez Bankası Londra'daki altınları Türkiye'ye mi getirdi?

'Merkez bankası altını Londra’dan getirip sattı başlıklı Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberi son günlerde gündemde yer aldı.

Merkez bankaları ve haliyle TCMB de Londra'da rezerv altın tuttuğu bilinir. Uluslararası işlemler için Bank of England (BoE) nezdinde, merkez bankası hesabında bulunan altınlar, dönem dönem de gündeme gelir.

Merkez bankaları ve haliyle TCMB de Londra'da rezerv altın tuttuğu bilinir. Uluslararası işlemler için Bank of England (BoE) nezdinde, merkez bankası hesabında bulunan altınlar, dönem dönem de gündeme gelir.

Son yıllar merkez bankalarını altın rezervlerini güçlendirdiği de görülürken, Süzer haberinde, TCMB'nin Londra'da rezerv olarak tuttuğu 64 ton altını Türkiye’ye getirerek, 50,4 tonunun iç piyasada elden çıkarıldığını belirtti.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ve iç piyasada talebin yoğun olması nedeniyle, Merkez Bankası'nın İngiltere’de bulunan 214,5 ton altının geçen yıl 64 tonluk kısmının Türkiye'ye getirildiği ve 50,4 ton altının iç piyasada satıldığı kalanının da Borsa İstanbul (BIST) kasalarında bulunduğunu belirtmişti.

Altın fiyatlarındaki yükseliş ve iç piyasada talebin yoğun olması nedeniyle, Merkez Bankası'nın İngiltere’de bulunan 214,5 ton altının geçen yıl 64 tonluk kısmının Türkiye'ye getirildiği ve 50,4 ton altının iç piyasada satıldığı kalanının da Borsa İstanbul (BIST) kasalarında bulunduğunu belirtmişti.

Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası zararına yönelik yazısında da paylaştığı TCMB'nin finansal tablolarında görülen verilerde, altın miktarı şu şekilde görülüyor:

Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası zararına yönelik yazısında da paylaştığı TCMB'nin finansal tablolarında görülen verilerde, altın miktarı şu şekilde görülüyor:

TCMB'nin kendi malı olan altınların toplam miktarı 2022'den 2023'e 563 tondan 524 tona geriliyor. 

BoE kasalarında tutulan altınlar da 160,54 tondan 108,08 tona geriliyor. 

Kendi kasalarında tuttuğu miktar değişmezken, Borsa İstanbul tarafında da 368 tondan 381 tona bir çıkış görülüyor.

Bankaların zorunlu karşılık olarak tuttukları miktar da BOE'de 54 tondan 42,5 tona gerilerken, BİST'teki altınlar da 103 tondan 66 tona geriliyor.

Bankaların zorunlu karşılık olarak tuttukları miktar da BOE'de 54 tondan 42,5 tona gerilerken, BİST'teki altınlar da 103 tondan 66 tona geriliyor.

Süzer, Londra'dan getirilen bankaların zorunluk karşılıkları kapsamındaki altınların tamamının bankalara iade edildiğini belirtirken, ayrıca yine bankalardan zorunlu karşılıkları olan BIST’te tutulan 37,1 ton altınının da ödendiğini belirtiyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Merkez Bankası, Londra'nın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)'te de altın tutabiliyor.

Merkez Bankası, Londra'nın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)'te de altın tutabiliyor.

2017 yılında BoE’de bulunan 110 ton altının yaklaşık 104 tonu geri getirilirken, Fed ve BIS'ten de tamamı alınmıştı. 

Londra'daki altın rezervi 2021 yılında yeniden 117 tona, 2022 yılındaysa 214,6 tona kadar çıkmıştı.

Altınlara yönelik Mahfi Eğilmez de şöyle bir yorumda bulunuyor:

Altınlara yönelik Mahfi Eğilmez de şöyle bir yorumda bulunuyor:

2023 yılsonu itibarıyla TCMB’nin uluslararası standarttaki altın varlığı 726,4 tondur. Bu miktarın 524,1 tonu TCMB’ye, 152,2 tonu bankalara (108,1 tonu zorunlu karşılıklar, 43,3 tonu bankalar serbest altın deposu), 50,1 tonu Hazine’ye aittir. Ayrıca 2,8 ton da TCMB’ye ait uluslararası standartta olmayan altın mevcuttur. Uluslararası standarttaki 726,4 tonluk altın mevcudunun 34 tonluk kısmı TCMB kasalarında, 150,6 tonluk kısmı İngiltere Merkez Bankası’nda (BOE), 541,8 tonluk kısmı Borsa İstanbul’da (BIST) saklanmaktadır. Uluslararası standartta olmayan 2,8 tonluk altın TCMB kasalarında bulunmaktadır. Altınların bir kısmının BOE bir kısmının da BIST nezdinde bulunmasının nedeni bunların swap işlemlerinde kullanılabilmesi içindir. Kaynak: Merkez Bankasının Durumu ve 2023 Zararı

Gelelim, sosyal medyada altınların yeniden gündem olmasıyla yapılan yorumlara.

Gelelim, sosyal medyada altınların yeniden gündem olmasıyla yapılan yorumlara.
twitter.com

Konuya yönelik bilgisi olamayanlar da durumu merak ederken,

Konuya yönelik bilgisi olamayanlar da durumu merak ederken,
twitter.com

Ekonomistler de yorumlarıyla ilgi çekti.

Ekonomistler de yorumlarıyla ilgi çekti.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

İşte Merkez Bankası'nın yeniden gündemde olan altınlarına yönelik sosyal medyada ilgi çeken yorumlardan bazıları.

İşte Merkez Bankası'nın yeniden gündemde olan altınlarına yönelik sosyal medyada ilgi çeken yorumlardan bazıları.
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın