Merkez Bankası'nın Altınları Yine Gündemde! Rezerv Altınlar İngiltere'den Geldi mi?
Merkez Bankası'nın Altınları Yine Gündemde! Rezerv Altınlar İngiltere'den Geldi mi?
Merkez Bankası rezervlerinin gündemde olmadığı gün yok. Altın konusuna dönersek, bu konuda herkesin fikri var ancak işler teoride farklı işliyor. İşte son günlerde yeniden gündemde olan Merkez Bankası'nın Londra'daki altınları ve yorumlar.
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Merkez Bankası Londra'daki altınları Türkiye'ye mi getirdi?
Merkez bankaları ve haliyle TCMB de Londra'da rezerv altın tuttuğu bilinir. Uluslararası işlemler için Bank of England (BoE) nezdinde, merkez bankası hesabında bulunan altınlar, dönem dönem de gündeme gelir.
Altın fiyatlarındaki yükseliş ve iç piyasada talebin yoğun olması nedeniyle, Merkez Bankası'nın İngiltere’de bulunan 214,5 ton altının geçen yıl 64 tonluk kısmının Türkiye'ye getirildiği ve 50,4 ton altının iç piyasada satıldığı kalanının da Borsa İstanbul (BIST) kasalarında bulunduğunu belirtmişti.
Mahfi Eğilmez'in Merkez Bankası zararına yönelik yazısında da paylaştığı TCMB'nin finansal tablolarında görülen verilerde, altın miktarı şu şekilde görülüyor:
Bankaların zorunlu karşılık olarak tuttukları miktar da BOE'de 54 tondan 42,5 tona gerilerken, BİST'teki altınlar da 103 tondan 66 tona geriliyor.
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Merkez Bankası, Londra'nın yanı sıra ABD Merkez Bankası (Fed) ve Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS)'te de altın tutabiliyor.
Altınlara yönelik Mahfi Eğilmez de şöyle bir yorumda bulunuyor:
Gelelim, sosyal medyada altınların yeniden gündem olmasıyla yapılan yorumlara.
Konuya yönelik bilgisi olamayanlar da durumu merak ederken,
Ekonomistler de yorumlarıyla ilgi çekti.
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İşte Merkez Bankası'nın yeniden gündemde olan altınlarına yönelik sosyal medyada ilgi çeken yorumlardan bazıları.
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